Güllü'nün yeni ses kaydı ortaya çıktı: Mezarıma gelir ağlarsın

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, 'kaza mı, cinayet mi? tartışmaları yeni bir itirafla derinleşti. Güllü'nün kızı Tuğyan'a attığı ses kayıtları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Dosyada, olay gecesi evde bulunan Güllü’nün arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesinin belirleyici olduğu bildirildi.

Güllü'nün kızı 'atacağım camdan' sözünü kabul etti: 'Ama yüzük içindi' dediGüllü'nün kızı 'atacağım camdan' sözünü kabul etti: 'Ama yüzük içindi' dedi

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, Sultan Nur Ulu’nun savcılık ifadesinde, “Tuğyan, Gül anneyi itti” diyerek itirafta bulunduğu öğrenildi. ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Milliyet'in haberine göre, soruşturma sürerken dosyaya giren yeni ses kayıtları da kamuoyuna yansıdı. Ortaya çıkan kayıtlarda anne ile kızı arasında yaşanan sert tartışmaların birebir ifadeleri yer aldı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ses kayıtlarında şu ifadeler dikkat çekti:

Tamam, hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Anladın mı? Senin hayatının hangi döneminde düz bir şeyin vardı Tuğyan? Konuşturma beni. He? Bana bu hayatta senden güldüğüm tek şey aldığın bir diploma. Bir tek mesleğin diploman. Onun dışında bana şöyle elini kafanın arasına koy bakalım.

Ben bu kadına bu kadına neler yaşattım? Bu kadın hangi dönemlerde, hangi zamanlarda da benim arkamda durdu. En kötü zamanında kim vardı yanında? Burada dizime kapanıp ağladığını unutma. Haklıymışsın anne dediğini. He? Mahmut'tan boşandıktan sonra.

"MEZARIM GELİR AĞLARSIN"

Hatırla bakalım. Kim vardı yanında? Ben düşmanına bile öyle bir şey demem oldu yani. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. Biliyorsun değil mi? Hani sen de annesin ya. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın.

İşte o zaman ben olmayacağım. O zaman da artık mezarıma gelir ağlarsın, sızlanırsın. Ama sen onu da yapmazsın. Yücelendiğine kaç kere teşekkür edeyim? Orada bir saat çocuk alıp sokakta bir küfür edebilmek veya iki üç çikolata alıp oyuncak almakla annelik olmuyor. Anladın mı? Hani ben seni yetiştirememişim yani.

"DİPLOMANIZI ELİNİZE ALIN DİYE..."

Ben sana analık yapamadım ya. Saçımı süpürge etmedim ya. Gecelerce uykusuz kalmadım ya. Yıllarca eve gelemedim ya ben çalışmaktan. Sadece sizi okurayım. Sizin diplomanızı elinize alın diye. Teşekkürünüz bu. He pardon, çoğul konuşuyorum. Teşekkürün bu. Allah razı olsun oğlumdan. Emin ol seninle ne ilgilenirim ama orada bile yine kendi menfaatlerini düşünüyorsun, kaçıyorsun. Kendi evladından kaçıyorsun. Ben de bilirdim sizi babanıza bırakmaya ama bırakmadım, mücadele ettim. O kadar bencilsin ki, sen o kadar bencilsin ki, 2,5-3 yaşında bir bebeğin o mazlumun bile ahını alıyorsun. Ya ama bu dünya sana kalmayacak.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

