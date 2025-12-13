Güllü'nün kızı 'atacağım camdan' sözünü kabul etti: 'Ama yüzük içindi' dedi

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ifadesinde 'atacağım' sözünü kabul etti ancak bunun annesiyle değil, yüzükle ilgili bir konuşma sırasında geçtiğini söyledi.

Yalova’daki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise ev hapsiyle cezalandırıldı. Ulu, ifadesinde Gülter’in annesini iterek düşmesine yol açtığını itiraf etti. Ulu,"Güllü abla yüz cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" dedi.

Gülter, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde birçok soru yöneltilerek ifadesi alındı. Kamuoyunda tartışma yaratan “Şimdi atacağım seni” sesi de Gülter’e ait olduğu iddia edilmişti.

"ATACAĞIM CAMDAN LAFI YÜZÜK KONUSU"

Halktv.com.tr’nin ulaştığı ifadelere göre Gülter, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Olay öncesi Sultan ile yüzükle ilgili bir konuşma geçtiğini öne sürdü.

Gülter, "Atacağım camdan veya atlayacağım camdan lafıyla ilgili sadece yüzük konusunda o da annem zaten odaya gelmeden önce Sultan ile aramızda olan bir konuşmaydı. Annem odaya geldikten sonra atacağım camdan lafı geçmedi, geçtiyse de hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

