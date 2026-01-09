Yol çökünce ortaya çıktı: İnsan kafatası ve kemikler bulundu!

Akşam saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE BİLDİRDİ

Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.

KAFATASI VE KEMİKLER İNCELEMEYE ALINDI

Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.