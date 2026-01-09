İstanbul hafta sonundan kar yağışıyla çıkacak: İşte üç günlük hava seyri...Ay sonu Sibirya soğukları geliyor!

Türkiye'de, geçtiğimiz hafta doğu illerinde yoğun kar yağışı yaşanırken, batı illerinde ise şiddetli lodos yaşamı olumsuz etkiledi.

İstanbul pazartesi kara teslim olacak: Meteoroloji uzmanı 'Bütün planları iptal edin, evde kalın'

Meteoroloji, AKOM ve İçişleri Bakanlığı ise hafta sonu ve Pazartesi günü dahil üç gün için yine lodos ve kar yağışı uyarısı yaptı.

Hava Forum ise sosyal medya X hesabından İstanbul için üç gün boyunca yaşanacak olan hava seyrini zamansal olarak paylaştı.

CUMARTESİ GÜNÜ LODOS VE ARA ARA SAĞANAK BEKLENİYOR

Buna göre İstanbul'da cumartesi günü lodos yaşanacak. Sıcaklık ise 15-16 dereceye kadar çıkacak. Ara ara sağanak yağmur kütleleri kenti vuracak.

Cumartesi akşam ve gece saatlerinde lodosun şiddetini artırması bekleniyor. Vatandaşların özellikle gece saatlerinde ağaç ve direk devrilmeleri ile çatı uçmalarına karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

KAR YAĞIŞI PAZAR GECESİ BAŞLAYACAK PAZARTESİ GÜN BOYU SÜRECEK

Pazar günü öğleden sonra ise rüzgar kuzeye dönecek ve hava soğumaya başlayacak. Pazar gecesi yağış yüksek kesimlerden başlayarak kara dönecek. Kar yağışının pazartesi gün boyu sürmesi bekleniyor.

Son verilere göre, alçak kesimlerde 1-6 cm ince beyaz örtü, yüksek kesimlerde 6-10 santimetre, şehrin zirve noktalarında ise yer yer 10-20 santimetre kar örtüsü bekleniyor.

Hafta sonu planı olan vatandaşların lodosa karşı dikkatli olmaları belirtilirken, özellikle pazar gecesi ve pazartesi günü için soğuk havaya karşı önlemlerini almaları tavsiye edildi.

AY SONUNA DOĞRU SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

Ocak ayının sonuna doğru ise Sibirya kökenli soğukların yurda girişi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI: SAATTE 90 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİRİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi ise cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi için fırtına, Trakya kesimi için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji, fırtınanın şiddetinin saatte 90 km'ye çıkacağı konusunda vatandaşları uyardı.

AKOM'DAN ÇARŞAMBA SABAH SAATLERİNE KADAR SOĞUK UYARISI

AKOM ise Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4 derece aralığında seyredeceği, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi ilk saatlerden (05.00) itibaren yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

48 KENT İÇİN "SARI" ALARM

Meteoroloji, 48 kenti "sarı kod" ile uyardı. MGM'nin uyardığı kentler sırasıyla şöyle:

"Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce."