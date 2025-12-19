13 yaşındaki çocuğun kafatasını arkadaşı parçaladı!

Konya’da bulunan Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı, 8 Aralık günü okul takımının antrenmanına gitti. Antrenman çıkışı Güldağı ile okul ve takım arkadaşı 13 yaşındaki T.F. yolda yürürken şakalaşmaya başladı. T.F. iddiaya göre bir süre sonra, Hasan Berat Güldağı'nın önce ayağına, sonra da başına taş attı.

"YERDEN TAŞ ALDI KAFAMA ATTI"

Başından yaralanan Güldağı, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Burada süren tedavisinin ardından Güldağı, taburcu edildi. Hastanede fizik tedaviye devam eden Hasan Berat Güldağı, yaqşadıklarını “Okul takımın antrenmanına gittik. Çıktık oradan, giderken şakalaştık. Dart falan attık birbirimize. İlk başta ayağıma taş attı. Biraz durdum, ayağıma baktım bir şey var mı diye. Ondan sonra 'Ne yapıyorsun, yürüyemiyorum, çok ağrıdı' dedim. O da beni itti. O sırada yerden taş aldı, kafama attı. Çok yakındık zaten. Yandaki ablalar yardım etti, beni hastaneye götürdüler. Yoğun bakıma aldılar. Her yerim çok ağrıyordu. Çok kanadı. Ameliyat oldum çıktım. Bacaklarımda ve kollarımda çok ağrı oldu. Geceleri hiç uyuyamadım ağrıdan. Hala fizik tedavim devam ediyor” ifadeleriyle aktardı.

BABASI TEPKİ GÖSTERDİ!

Baba Taha Güldağı, oğlunu yaralayan T.F.'nin 6 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını ifade ederek “Bana, telaş yapmayayım diye düşme olayı dediler. Hastaneye gittiğimde, kötü bir durumla karşılaştık. Kafatasında ezilme, kırık parçaları varmış. Beyin zarında yırtılmış, beyin hava almış. Meram'daki hastaneden Konya Şehir Hastanesi’ne sevk olduk. Yoğun bakımda kaldı. Beyinde kanama olduğu için ertesi gün ameliyata alamadılar. Kanı yavaşlatmak için ilaç tedavisi sonrası ameliyata aldılar ve 4 saat süren ameliyat oldu. Beynindeki kemikler o kadar parçalandığı için kemikleri yerine koyamamışlar ve titanyum parça takmışlar. 36 tane vidayla tutturmuşlar kafasına.” sözlerini sarf etti.

“Üzücü bir olay. Pıhtı attığı için de sol kolunu tam kullanamıyor. Ayaklarında da sorun var. Fizik tedavisi görüyor. Çok üzgünüz. Biz hastanede halen tedavi görürken oğlumu yaralayan çocuk, nasıl serbest bırakılıyor. Daha biz hastanede yatarken serbest kaldı. Nasıl adalet sistemi?” ifadelerini kullanan baba, “Ben hastaneden çocuğumu çıkaramadan, diğer çocuk tahliye oluyor ve sosyal medya hesaplarından 'Baba tahliye' diye paylaşım yapıyor. Çocukta bir çekinme yok. Yapılan çok güzel bir hareketmiş gibi paylaşımda bulunuyor.” dedi.

Baba Güldağı, adalet istediklerini belirterek “Oğlum, 8'inci sınıf öğrencisi ve LGS sınavına girecek, derslerinden geri kaldı. Sınava nasıl girecek.” sorusunu yöneltti.