16 yaşında 9 yaş büyük erkekle evlendirildi! İki çocuğu vardı bıçaklanarak öldürüldü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 28 yaşındaki Yasin Özdemir, 3 yıldır evli olduğu 19 yaşındaki Sevgi Özdemir ile tartışma yaşadı.

DHA’nın aktardığı bilgiye göre, tartışmanın ardından saldırgan, 2 çocuk annesi Özdemir’i bıçaklayarak kaçtı.

SEVGİ ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ!

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yasin Özdemir ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Yasin Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.