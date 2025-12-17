16 yaşında 9 yaş büyük erkekle evlendirildi! İki çocuğu vardı bıçaklanarak öldürüldü

16 yaşında 9 yaş büyük erkekle evlendirildi! İki çocuğu vardı bıçaklanarak öldürüldü
Yayınlanma:
Ankara’da, 28 yaşındaki Yasin Özdemir, 3 yıldır evli olduğu 19 yaşındaki Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak katletti. 2 çocuk annesi Sevgi Özdemir’i öldüren Yasin Özdemir, “Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 28 yaşındaki Yasin Özdemir, 3 yıldır evli olduğu 19 yaşındaki Sevgi Özdemir ile tartışma yaşadı.

DHA’nın aktardığı bilgiye göre, tartışmanın ardından saldırgan, 2 çocuk annesi Özdemir’i bıçaklayarak kaçtı.

3-yillik-esi-sevgiyi-bicaklayarak-oldur-1067453-316757.jpg

SEVGİ ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ!

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Önüne geçilmesi için kaç kadın daha ölmeli? Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladıÖnüne geçilmesi için kaç kadın daha ölmeli? Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Yasin Özdemir ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3-yillik-esi-sevgiyi-bicaklayarak-oldur-1067455-316757.jpg

SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Yasin Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Kaynak:DHA

Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Türkiye
Danıştay Gökova'da talana 'dur' dedi
Danıştay Gökova'da talana 'dur' dedi
Uyuşturucudan tutuklanan Sercan Yaşar adliyede
Uyuşturucudan tutuklanan Sercan Yaşar adliyede
Mehmet Akif Ersoy'un son durumu ortaya çıktı! Buğra Gökce Silivri'den anlattı
Mehmet Akif Ersoy'un son durumu ortaya çıktı! Buğra Gökce Silivri'den anlattı