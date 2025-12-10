Önüne geçilmesi için kaç kadın daha ölmeli? Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Yasin B., boşanma aşamasındaki eşi Ayşenur B.'yi (25) 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Bazlambaç köyünde meydana geldi.

Gaziantep'te kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle vurarak katlettiGaziantep'te kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle vurarak katletti

KAPI AÇILMADI BALKONDAN GİRDİ

Yasin B., boşanma aşmasındaki eşi Ayşenur B.'nin babasının evine gitti. Evin çevresinde dolaşan Yasin B., kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Yasin B., kaçmaya çalışan eşini yakaladı. Yasin B., 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde Ayşenur B.'yi bıçakla boğazından ve sırtından yaraladı.

CİNAYETE TEŞEBBÜS EDEN SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheli Yasin B.'nin evin kapısını yumrukladığı anlar ve balkondan içeri girmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

