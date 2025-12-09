Gaziantep'te kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle vurarak katletti

Yayınlanma:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayvancılık yapan Osman Kaplan (47), eşi Ayşe Kaplan'ı (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bölgede hayvancılıkla uğraşan Osman Kaplan (47), bir süre önce kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Ayşe Kaplan'ın (35) Kayseri'de olduğunu öğrendi.

Osman Kaplan, eşini Kayseri'den alıp Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerine getirdi. Burada, hayvancılık yaptıkları çadırın yakınlarında çift arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman Kaplan, av tüfeğiyle eşi Ayşe Kaplan'a ateş açtı.

4 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Ayşe Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayşe Kaplan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini öldüren Osman Kaplan ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:AA-DHA

