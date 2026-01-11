Mardin'de kaybolan Melek'ten iyi haber!

Mardin'de kaybolan Melek'ten iyi haber!
Yayınlanma:
Mardin'de kayıp olarak aranan Melek A. polis ekipleri tarafından Şanlıurfa'da bulundu. Kayıp çocuk Mardin'e getirilerek ailesine teslim edilirken olaya ilişkin adli ve idari sürecin devam ettiği belirtildi.

Mardin'de 3 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan 17 yaşındaki melek A. polis tarafından Şanlıurfa'da bulundu.

Melek A., 3 Ocak’ta Artuklu ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

HABER ALAMAYAN AİLE KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Melek A.'dan uzun süre haber alamayan aile kendi imkanları ile kızlarına ulaşamayınca 4 Ocak'ta polise kayıp ihbarında bulundu.

Melek A.'yı bulmak üzere harekete geçen polis ekipleri, çocuğu Şanlıurfa'da buldu. Melek A., Mardin'e getirildi.

5 gündür kayıp olan genç barajda ölü bulundu!5 gündür kayıp olan genç barajda ölü bulundu!

VALİLİK: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Valilik'ten yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, “04 Ocak 2026 tarihinde, ilimiz Artuklu ilçesinde ailesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğümüze kayıp ihbarı yapılan M.A. (17) ile ilgili olarak, Mardin İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından teknik ve saha çalışmaları titizlikle yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde M.A., emniyet ekiplerimizce Şanlıurfa ilinde bulunarak ilimize getirilmiş olup, konuya ilişkin adli ve idari süreç devam etmektedir. M.A.’nın bulunmasına yönelik gösterdikleri özverili ve titiz çalışmalar dolayısıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğümüze ve görev alan özel ekibimize teşekkür ederiz” denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
İstanbul'da sağanak nedeniyle yol çöktü!
İstanbul'da sağanak nedeniyle yol çöktü!
Özel'den Denizli paylaşımı: Seçime cesareti olan çıksın karşımıza!
Özel'den Denizli paylaşımı: Seçime cesareti olan çıksın karşımıza!