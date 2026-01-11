Mardin'de kaybolan Melek'ten iyi haber!

Mardin'de 3 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan 17 yaşındaki melek A. polis tarafından Şanlıurfa'da bulundu.

Melek A., 3 Ocak’ta Artuklu ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

HABER ALAMAYAN AİLE KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Melek A.'dan uzun süre haber alamayan aile kendi imkanları ile kızlarına ulaşamayınca 4 Ocak'ta polise kayıp ihbarında bulundu.

Melek A.'yı bulmak üzere harekete geçen polis ekipleri, çocuğu Şanlıurfa'da buldu. Melek A., Mardin'e getirildi.

VALİLİK: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Valilik'ten yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, “04 Ocak 2026 tarihinde, ilimiz Artuklu ilçesinde ailesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğümüze kayıp ihbarı yapılan M.A. (17) ile ilgili olarak, Mardin İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından teknik ve saha çalışmaları titizlikle yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde M.A., emniyet ekiplerimizce Şanlıurfa ilinde bulunarak ilimize getirilmiş olup, konuya ilişkin adli ve idari süreç devam etmektedir. M.A.’nın bulunmasına yönelik gösterdikleri özverili ve titiz çalışmalar dolayısıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğümüze ve görev alan özel ekibimize teşekkür ederiz” denildi.