5 gündür kayıp olan genç barajda ölü bulundu!

Adana'da 5 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Gaygısız'ın cansız bedeni Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu.

Hasan Hüseyin Gaygısız, 2 Ocak'ta Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden çıkmış ve yakınları kendisinden bir daha haber alamamıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINDA GÖRÜLDÜ

Yakıları, Gaykısız hakkında kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler, Gaygısız'ın Halk Eğitim Merkezi'nden çıktıktan sonra gidebileceği güzergahlarda arama yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucu Gaygısız'ın, Kabasakal Mahallesi'nde tarla içinde ilerlediği görüntülerinin güvenlik kameraları kayıtları ortaya çıktı.

DEFTER PARÇALARI BULUNDU

Bu veriler üzerine ekipler, Gaygısız'ın en son görüldüğü noktada tarla içinde defter parçalarını buldu.

İzleri takip eden ekipler, gencin çantası ve defterlerini de buldu. Yapılan aramalarda sonuç alınamayınca, su altı polisi de bölgenin yakınında Seyhan Baraj Gölü'nde arama çalışmasına başladı.5 gün boyunca arama yapan ekipler sonuç alamadı.

BALIK TUTAN VATANDAŞ CANSIZ BEDENİNE RASTLADI

Bugün akşam saatlerinde gölde balık tutan bir vatandaş, su üzerinde bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen su altı polisleri, göl yüzeyindeki cansız bedeni kıyıya çıkardı. Yapılan kontrolde erkek cesedin 5 gündür kayıp olarak aranan Hasan Hüseyin Gaygısız'a ait olduğu tespit edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gaygısız'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.