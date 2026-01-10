DİSK Basın-İş'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı: Kutlamıyoruz mücadele ediyoruz!

DİSK Basın-İş Sendikası tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin bir yazı yayımlandı. Gazeteciliğin baskı, güvencesizlik ve düşük ücretler kıskacında yapıldığı ifade edilen yazıda bugünün bir kutlama değil 'mücadele günü' olduğu vurgulandı.

SENDİKASIZLAŞTIRMA VE HAK KAYIPLARI

Gazetecilik mesleğinin itibarsızlaştırılması ile emek sömürüsünün aynı politikaların sonucu olduğu savunulan açıklamada, sendikal örgütlenmenin sistematik olarak engellendiğine değinildi. Basın özgürlüğünün ancak gazetecilerin özgür, güvenceli ve örgütlü bir çalışma ortamına sahip olmasıyla mümkün olabileceği vurgulandı.

Gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin ATK raporu tamamlandı: Çok sayıda darp ve kırık var

"GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ, DAYANIŞMA VE ORTAK MÜCADELEYLE MÜMKÜNDÜR"

Sendika tarafından yayımlanan yazı bu şekilde: