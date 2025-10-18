Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya kafatası takıldı

İzmir'de, sahilde balık avlayan amatör balıkçının oltasına insan kafatası takıldı.

Deniz polisi, bedenin diğer kısmının da denizde olma ihtimali üzerine arama yaparken, kafatasının kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

Karadeniz’de nadir görülüyor: Balıkçıların ağına takıldı!Karadeniz’de nadir görülüyor: Balıkçıların ağına takıldı!

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı sahil bandında meydana geldi.

OLTASINA KAFATASI TAKILDI

Bölgede ulunan bir amatör balıkçının oltasına, insan kafatası takıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kafatasının deforme halde olduğu tespit edildi.

KİME AİT OLDUĞU ARAŞTIRIŞIYOR

Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatasının kime ait olduğunun tespitine ve olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ayrıca deniz polisi, bedenin diğer kısmının da denizde olabileceği ihtimali üzerine arama yapıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

