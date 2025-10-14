Karadeniz’de nadir görülüyor: Balıkçıların ağına takıldı!

Kurucaşile’den avlanmak için 'Kayalar 2' isimli balıkçı teknesiyle denize açılan balıkçılar, dün akşam saatlerinde ağı çektiğinde içinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığını fark etti.

Tekne sahibi Kenan Kaya, güçlükle tuttuğu köpek balığını denize bıraktı.

Uzmanlar, camgöz türü köpek balıklarının zaman zaman Karadeniz’e giriş yaptığını ancak ağlara nadiren takıldığını, insanlara zarar vermeyen bu türün Karadeniz’de nadir görüldüğünü belirtti.

CAMGÖZ KÖPEK BALIĞI NEREDE BULUNUR?

Camgöz köpek balığı, genellikle Marmara ve Ege'de görülür. Küçük yapılıdır ve insanlara karşı ilgisizdir.