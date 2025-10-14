Karadeniz’de nadir görülüyor: Balıkçıların ağına takıldı!

Yayınlanma:
Bartın’ın Kurucaşile ilçesi açıklarında balıkçıların ağına camgöz türü köpek balığı takıldı. Köpek balığı, denize bırakıldı.

Kurucaşile’den avlanmak için 'Kayalar 2' isimli balıkçı teknesiyle denize açılan balıkçılar, dün akşam saatlerinde ağı çektiğinde içinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığını fark etti.

bartin-aciklarinda-balikcilarin-agina-kopek-baligi-takildi-1.jpg

Marmaris'te deniz canavarı: Balıkçılar ne yapacaklarını şaşırdıMarmaris'te deniz canavarı: Balıkçılar ne yapacaklarını şaşırdı

Tekne sahibi Kenan Kaya, güçlükle tuttuğu köpek balığını denize bıraktı.

bartin-aciklarinda-balikcilarin-agina-kopek-baligi-takildi-4.jpg

Uzmanlar, camgöz türü köpek balıklarının zaman zaman Karadeniz’e giriş yaptığını ancak ağlara nadiren takıldığını, insanlara zarar vermeyen bu türün Karadeniz’de nadir görüldüğünü belirtti.

CAMGÖZ KÖPEK BALIĞI NEREDE BULUNUR?

Camgöz köpek balığı, genellikle Marmara ve Ege'de görülür. Küçük yapılıdır ve insanlara karşı ilgisizdir.

Kaynak:DHA

