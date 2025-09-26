Marmaris'te deniz canavarı: Balıkçılar ne yapacaklarını şaşırdı

Marmaris’in Adaağzı kıyılarında yaşayan ve 53 yıldır bu işle uğraşan balıkçı Mehmet Yaşar, hayatının en büyük kabusunu yaşıyor.

Marmaris Manşet'ten Vural Efecik'in haberine göre, 53 yıllık emeğini bir günde yok eden balon balığı istilası, Marmaris Körfezi’nde alarm veriyor. Deniz canavarı olarak tabir edilen ve 15 kiloya kadar ulaşan balon balıkları, sadece denizdeki balıklara zarar vermiyor, balıkçıların av malzemelerini de parçalıyor.

"BALON BALIĞI KABUSUMUZ OLDU"

Yaşar, yaşadığı büyük zararı şu sözlerle anlattı:

"Balon balığı kabusumuz oldu. 1000 oltalı, 6 bin metre uzunluğundaki paragadi mi ve iki posta avımı bir günde yok ettiler. Parçalanan misinalarıma mı yanayım, balıklarıma mı bilemedim. Evimize ekmek götüremez olduk."

Balon balığı avına devam ettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını söyleyen Yaşar, "15 kiloya kadar büyüyen bu canavarlar için acil önlem alınmazsa, denizlerimiz kuruyacak, balıkçılık mesleği de tarihe karışacak" diyerek yetkililere seslendi.

