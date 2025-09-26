Marmaris'te deniz canavarı: Balıkçılar ne yapacaklarını şaşırdı

Marmaris'te deniz canavarı: Balıkçılar ne yapacaklarını şaşırdı
Yayınlanma:
Balıkçılar tarafından deniz canavarı olarak tabir edilen balon balıkları, balıkçıların geçim kaynağına darbe vuruyor. Ege ve Akdeniz’de son yıllarda hızla çoğalan bu tür, balıkçıların ağlarındaki avı yiyerek misina ve oltaları parçalıyor.

Marmaris’in Adaağzı kıyılarında yaşayan ve 53 yıldır bu işle uğraşan balıkçı Mehmet Yaşar, hayatının en büyük kabusunu yaşıyor.

Marmaris Manşet'ten Vural Efecik'in haberine göre, 53 yıllık emeğini bir günde yok eden balon balığı istilası, Marmaris Körfezi’nde alarm veriyor. Deniz canavarı olarak tabir edilen ve 15 kiloya kadar ulaşan balon balıkları, sadece denizdeki balıklara zarar vermiyor, balıkçıların av malzemelerini de parçalıyor.

balon-baligi.webp

"BALON BALIĞI KABUSUMUZ OLDU"

Yaşar, yaşadığı büyük zararı şu sözlerle anlattı:

"Balon balığı kabusumuz oldu. 1000 oltalı, 6 bin metre uzunluğundaki paragadi mi ve iki posta avımı bir günde yok ettiler. Parçalanan misinalarıma mı yanayım, balıklarıma mı bilemedim. Evimize ekmek götüremez olduk."

Balon balığı avına devam ettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını söyleyen Yaşar, "15 kiloya kadar büyüyen bu canavarlar için acil önlem alınmazsa, denizlerimiz kuruyacak, balıkçılık mesleği de tarihe karışacak" diyerek yetkililere seslendi.

yasar.webp

Kocaeli'nde doğal gaz borusu patladı!Kocaeli'nde doğal gaz borusu patladı!

Kaynak:Marmaris Manşet

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Türkiye
YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
Tarihi camide şüpheli çanta alarmı: Böyle patlatıldı!
Tarihi camide şüpheli çanta alarmı: Böyle patlatıldı!
Gülden'in katilinin cezası belli oldu: 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü!
Gülden'in katilinin cezası belli oldu: 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü!