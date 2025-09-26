Kocaeli'nde doğal gaz borusu patladı!

Kocaeli'nde çalışmalar sırasında iş makinesinin çalışması nedeniyle doğal gaz borusu patladı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması paniğe yol açtı. Bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, mahalleye sağlanan doğal gaz akışı kesildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olay, öğle saatlerinde, Sırasöğütler Mahallesi 1666'ncı Sokak'ta meydana geldi. Altyapı çalışması sırasında kullanılan iş makinesi, doğal gaz borusunu patlattı. Patlama kısa süreli paniğe neden olurken, olay yerine doğal gaz firması yetkilileri ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DOĞAL GAZ AKIŞI KESİLDİ

Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, mahalleye sağlanan doğal gaz akışı kesildi. Ekipler doğal gaz borusunun onarılması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

