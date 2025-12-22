Okul müdürünü vuran çocuk ve babası tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda yaşanan bir olayda, 12 yaşındaki M.K. isimli öğrenci, henüz belirlenemeyen bir nedenle okul bahçesinde okul müdürü 39 yaşındaki Ender Kara'yı vurmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve çocuğun tutuklandığı öğrenildi.

‘ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’ SUÇLAMASI

Gözaltı işlemleri tamamlanan baba ve oğul, adliyeye sevk edildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınan şüpheliler, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" ve bu suça azmettirme suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, iddialar üzerine her iki şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı durumdaki müdür Ender Kara'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı. Buradan yapılan sevkle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledilen Kara, yoğun bakım ünitesine alındı.

ÖĞRENCİ VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, 12 yaşındaki öğrenci M.K. ile babası Y.K.'yi gözaltına aldı. Olayın gerçekleştiği okulda ise eğitime bir gün süreyle ara verildi.