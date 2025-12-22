12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurmuştu: Babadan oğula korkunç nasihat iddiası!

12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurmuştu: Babadan oğula korkunç nasihat iddiası!
Yayınlanma:
Mersin'de 12 yaşındaki bir öğrencinin okul müdürünü tüfekle yaralaması, okullardaki güvenlik zafiyetlerini yeniden gündeme getirirken; çocuğun olaydan önce babasına sorduğu iddia edilen “Ben ne zaman adam öldüreceğim?” sorusu tepkilere neden oldu.

Mersin Anamur'da M.K. isimli 12 yaşındaki öğrenci, okul müdürü Ender Kara’ya tüfekle yaraladı. Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu’nda yaşanan olayda yaralanan 39 yaşındaki okul müdürü, hastaneye kaldırıldı.

12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurdu: Velilerin o öğrenciyi defalarca kez şikayet ettiği ortaya çıktı!

"BEN NE ZAMAN ADAM ÖLDÜRECEĞİM?"

Söz konusu olay okuldaki güvenlik zafiyetlerini gözler önüne serdi. Birgün'de yer alan habere göre; okul müdürüne ateş eden çocuğun, olaydan bir süre önce köy meydanında babasına, “Ben ne zaman adam öldüreceğim baba?” diye sorduğu iddia edildi.

Baba ise çocuğuna, "Oğlum, bir haftaya kalmaz hallederiz, kafanı yorma" diye yanıt verdiği iddia edildi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “En güvenli olması gereken mekânlar olan okulların böylesi ağır bir şiddet olayına sahne olması, eğitim sisteminin geldiği noktayı tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Bu olay ne münferittir ne de yalnızca adli bir vakadır. Yaşananlar, yıllardır okulları korumasız bırakan, eğitim emekçilerini hedef hâline getiren ve şiddeti önleyici mekanizmaları işletmeyen politikaların doğrudan sonucudur. Eğitim emekçileri itibarsızlaştırılmış, öğretmenler ve okul yöneticileri veli ve öğrenci karşısında tek başına bırakılmıştır. Bu koşullarda şiddetin tırmanması tesadüf değil, öngörülebilir bir sonuçtur” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

