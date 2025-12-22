12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurmuştu: Babadan oğula korkunç nasihat iddiası!

Mersin Anamur'da M.K. isimli 12 yaşındaki öğrenci, okul müdürü Ender Kara’ya tüfekle yaraladı. Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu’nda yaşanan olayda yaralanan 39 yaşındaki okul müdürü, hastaneye kaldırıldı.

12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurdu: Velilerin o öğrenciyi defalarca kez şikayet ettiği ortaya çıktı!

"BEN NE ZAMAN ADAM ÖLDÜRECEĞİM?"

Söz konusu olay okuldaki güvenlik zafiyetlerini gözler önüne serdi. Birgün'de yer alan habere göre; okul müdürüne ateş eden çocuğun, olaydan bir süre önce köy meydanında babasına, “Ben ne zaman adam öldüreceğim baba?” diye sorduğu iddia edildi.

Baba ise çocuğuna, "Oğlum, bir haftaya kalmaz hallederiz, kafanı yorma" diye yanıt verdiği iddia edildi.