12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurdu: Velilerin o öğrenciyi defalarca kez şikayet ettiği ortaya çıktı!

Yayınlanma:
Mersin Anamur’da bir ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle yaraladı; veliler okulda güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi. Halktv.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre söz konusu öğrencinin birçok kez öğrenci ve öğretmenleri tehdit ettiği, velilerin konuyu yetkililere bildirdiği ancak konuyla ilgili bir önlem alınmadığı öğrenildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Mersin Anamur'da ilçesinde ortaokul öğrencisi M.K.'nin (12), okul bahçesinde tüfekle vurduğu okul müdürü Ender Kara (39), yaralandı.

İlçedeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun müdürü Kara, öğrencisini birçok kez uyardı. Yine bir konu üzerine uyarmasının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K., okul bahçesinde Kara'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Okul dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 12 yaşındaki çocuk müdürü gözünü kırpmadan vurduOkul dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 12 yaşındaki çocuk müdürü gözünü kırpmadan vurdu

BİRÇOK KEZ ŞİKAYET ETMİŞLER

Halk tv.com.tr konunun ayrıntılarına ulaştı. Söz konusu öğrencinin daha önce birçok kez tehditte bulunduğu, öğretmenleri tarafından evde eğitime yönlendirildiği ancak öğrencinin velisinin bunu reddettiğini öğrenildi. Veliler birçok kez ilgili yerlere şikayette bulunmalarına karşın bir sonuç alamadıklarını söyledi.

OKULDA GÜVENLİK YOKMUŞ

Olayı duyan veliler hastane önüne gitti. Okulda güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan veliler yetkililere tepki gösterdi. Veliler, "Gereken yapılmadı, Milli Eğitime kaç kere şikayet ettik. Biz bunu bekliyorduk. Neden tedbir alınmadı? Biz okula güvenlik istiyoruz. Güvenlik gelmediği müddetçe okula öğrenci göndermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

