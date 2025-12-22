Okul dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 12 yaşındaki çocuk müdürü gözünü kırpmadan vurdu

Mersin Anamur'da bir ortaokul öğrencisi okul bahçesinde müdüre tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan müdür hastaneye kaldırılırken, öğrenci ve babası gözaltına alındı. Olayın videosu çıktı. Çocuğun gözünü kırpmadan ateş ettiği görüldü. Okulda eğitime bir gün ara verildi.

Mersin’in Anamur ilçesinde bir ortaokulda yaşanan olayda, 12 yaşındaki öğrenci M.K., elinde tüfekle okul bahçesine gelerek okul müdürü Ender Kara’yı vurdu. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Saldırı sonrası ağır yaralanan Kara, önce Anamur Devlet Hastanesi’ne, ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kara'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, müdürün okul bahçesinde otururken öğrencinin yaklaşıp tüfekle ateş ettiği ve ardından kaçtığı görülüyor. Müdürün yerde acı içinde kıvrandığı, bir öğretmenin çocuğun peşinden gittiği anlar da kaydedildi.

Okul müdürünün yemeğine 'Çamaşır suyu konuldu' iddiası: Müdürü şikayet eden personele komplo mu?Okul müdürünün yemeğine 'Çamaşır suyu konuldu' iddiası: Müdürü şikayet eden personele komplo mu?

BABA DA GÖZALTINDA! EĞİTİME ARA VERİLDİ

Jandarma ekipleri olay yerinde öğrenci M.K. ile babası Y.K.’yi gözaltına aldı. Soruşturma sürerken, olayın yaşandığı Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu’nda eğitime bir gün ara verildi.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET TARTIŞMASI İDDİASI

İddiaya göre, müdür Kara geçtiğimiz hafta M.K.’yi okula elektrikli bisikletle geldiği için uyarmıştı. Saldırının bu uyarının ardından gerçekleştiği öne sürülüyor.

Kaymakam ve Cumhuriyet Başsavcısı da hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı. Jandarma olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

