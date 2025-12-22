Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: Feci kaza kamerada!

Yayınlanma:
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan M.G.’ye otomobilin çarptı. Otomobil sürücüsü ve yaya yaralanırken kaza anı kamerada.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde M.G.'ye, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı.

Feci kaza, Yeşilhisar ilçesi İdris Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

kayseride-otomobilin-yayaya-carptigi-ka-1075587-319129.jpg

KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN YAYAYA ÇARPTI

İddiaya göre, Kayseri’den, Niğde istikametine seyir halinde olan M.T. idaresindeki 06 DSB 238 plakalı otomobil yol üzerindeki bir dinlenme tesisinde ihtiyaçlarını giderdikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen M.G.’ye çarptı.

kayseride-otomobilin-yayaya-carptigi-ka-1075588-319129.jpg

SÜRÜCÜ VE YAYA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, M.G. ile otomobil sürücüsü M.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.G. ve M.T. ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

kayseride-otomobilin-yayaya-carptigi-ka-1075586-319129.jpg

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, M.G.’nin yolun karşısına geçmek isterken, M.T. idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonrası savrulduğu görüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Türkiye
Otomobille çarpışan TIR devrildi! Feci kazada 2 kişi yaralandı
Otomobille çarpışan TIR devrildi! Feci kazada 2 kişi yaralandı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Yaşar Koz...
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Yaşar Koz...
Servisin çarptığı yaya öldü: İzlemek için duranlar zincirleme kaza yaptı
Servisin çarptığı yaya öldü: İzlemek için duranlar zincirleme kaza yaptı