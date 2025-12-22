Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: Feci kaza kamerada!

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde M.G.'ye, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı.

Feci kaza, Yeşilhisar ilçesi İdris Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN YAYAYA ÇARPTI

İddiaya göre, Kayseri’den, Niğde istikametine seyir halinde olan M.T. idaresindeki 06 DSB 238 plakalı otomobil yol üzerindeki bir dinlenme tesisinde ihtiyaçlarını giderdikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen M.G.’ye çarptı.

SÜRÜCÜ VE YAYA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, M.G. ile otomobil sürücüsü M.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.G. ve M.T. ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, M.G.’nin yolun karşısına geçmek isterken, M.T. idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonrası savrulduğu görüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.