Kocaeli'de şafak vakti kabusu: Önce alevler yükseldi sonra patlamalar başladı

Yayınlanma:
Kocaeli'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zorlu müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri ve iki araç kullanılamaz hale geldi.

Çayırova ilçesinde bir oto tamirhanesinde sabaha karşı çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı olayda, iş yeri ve tamir için bırakılan iki araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 5217. Sokak'ın kesişim noktasında bulunan oto tamirhanesinde saat 05.00 sularında meydana geldi Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı sardı. Yangın sırasında iş yerinde zaman zaman patlamalar da yaşandı, bu da çevredeki paniği daha da artırdı

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, tamirhane ve içerisinde bulunan müşteri araçları alevlere teslim oldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve polisin yangının çıkış nedenine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
