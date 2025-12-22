Beylikdüzü'nde parklara art arda saldırı: Bankları devirdiler oyuncakları yaktılar!

Beylikdüzü’nde park alanlarını hedef alındı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından Beylikdüzü Belediyesi ekipleri hızlıca müdahale ederek hasar gören alanlarda onarım ve yenileme çalışmalarına başladı.

İlk olay, 29 Kasım akşamı Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Mevlana Parkı’nda meydana geldi. Parkta bulunan kamelya, bir grup tarafından devrilerek kullanılamaz hale getirildi.

Durumun belediyeye bildirilmesi üzerine ekipler kısa sürede bölgeye gelerek kamelyanın onarımını tamamladı ve park yeniden kullanıma açıldı.

Beylikdüzü'nde çocuk parkını ateşe verdiler

İkinci olay ise 21 Aralık Pazar günü saat 19.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi’ndeki Ahi Evran Parkı’nda yaşandı. Parkta bulunan çocuk oyun grubu ile kauçuk zemin, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak oyun alanı ciddi zarar gördü. Belediye ekipleri olay sonrası hasar tespiti yaparak yenileme çalışmalarını başlattı.

BELEDİYEDEN YURTTAŞLARA ÇAĞRI

Belediye yetkilileri, park ve yeşil alanların toplumun ortak kullanımına ait olduğunu hatırlatarak, bu alanların korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Kamu malına zarar veren eylemlere karşı duyarlılık çağrısı yapan yetkililer, yurttaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili birimlere bilgi vermelerini istedi.