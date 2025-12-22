Beylikdüzü'nde parklara art arda saldırı: Bankları devirdiler oyuncakları yaktılar!

Yayınlanma:
Beylikdüzü’nde art arda meydana gelen iki ayrı olayda, kimliği henüz belirlemeyen kişi veya kişilerce bir parkın kamelyası yıkılırken; başka bir parkta ise çocuk oyun grubu yakıldı. Belediye ekipleri bu saldırıların ardından harekete geçti.

Beylikdüzü’nde park alanlarını hedef alındı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından Beylikdüzü Belediyesi ekipleri hızlıca müdahale ederek hasar gören alanlarda onarım ve yenileme çalışmalarına başladı.

İlk olay, 29 Kasım akşamı Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Mevlana Parkı’nda meydana geldi. Parkta bulunan kamelya, bir grup tarafından devrilerek kullanılamaz hale getirildi.

Durumun belediyeye bildirilmesi üzerine ekipler kısa sürede bölgeye gelerek kamelyanın onarımını tamamladı ve park yeniden kullanıma açıldı.

Beylikdüzü'nde çocuk parkını ateşe verdilerBeylikdüzü'nde çocuk parkını ateşe verdiler

park.jpeg

park-yakilmis.jpeg

İkinci olay ise 21 Aralık Pazar günü saat 19.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi’ndeki Ahi Evran Parkı’nda yaşandı. Parkta bulunan çocuk oyun grubu ile kauçuk zemin, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak oyun alanı ciddi zarar gördü. Belediye ekipleri olay sonrası hasar tespiti yaparak yenileme çalışmalarını başlattı.park-devrilmis.jpeg

BELEDİYEDEN YURTTAŞLARA ÇAĞRI

Belediye yetkilileri, park ve yeşil alanların toplumun ortak kullanımına ait olduğunu hatırlatarak, bu alanların korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Kamu malına zarar veren eylemlere karşı duyarlılık çağrısı yapan yetkililer, yurttaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili birimlere bilgi vermelerini istedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

