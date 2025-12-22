Beylikdüzü'nde çocuk parkını ateşe verdiler

Beylikdüzü'nde akşam saatlerinde bir çocuk oyun parkında yangın çıktı. Marmara Mahallesi'nde meydana gelen olayda, parktaki oyun alanı alev alev yandı.

PARKIN TAMAMINA YAYILDI

Yangının, iddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından parkta yakılan ateşten kaynaklandığı öne sürüldü. Kontrol altına alınamayan alevler kısa sürede büyüyerek parkı sardı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak ve sorumluları tespit etmek için inceleme başlattı.