Beylikdüzü'nde çocuk parkını ateşe verdiler

Yayınlanma:
Beylikdüzü'nde bir çocuk oyun parkında, kimliği belirsiz bir kişinin yaktığı ateşin yangına dönüştüğü bildirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı.

Beylikdüzü'nde akşam saatlerinde bir çocuk oyun parkında yangın çıktı. Marmara Mahallesi'nde meydana gelen olayda, parktaki oyun alanı alev alev yandı.

PARKIN TAMAMINA YAYILDI

Yangının, iddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından parkta yakılan ateşten kaynaklandığı öne sürüldü. Kontrol altına alınamayan alevler kısa sürede büyüyerek parkı sardı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangında mahsur kalan papağan için itfaiye operasyonuYangında mahsur kalan papağan için itfaiye operasyonu

Cemevi önünde panik anları! Trafoda yangın çıktıCemevi önünde panik anları! Trafoda yangın çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak ve sorumluları tespit etmek için inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Türkiye
Amasya’da araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Amasya’da araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Park halindeki araca böyle çarptı: O anlar kamerada
Park halindeki araca böyle çarptı: O anlar kamerada