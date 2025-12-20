Yangında mahsur kalan papağan için itfaiye operasyonu

Yangında mahsur kalan papağan için itfaiye operasyonu
Yayınlanma:
Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan evcil papağan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının soba bacasından kaynaklandığı belirlendi.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde bir konutta yangın çıktı. Karanfil Sokak'taki tek katlı müstakil evde, soba bacasından sıçrayan alevlerle başlayan yangın, ev sahipleri tarafından fark edildi.

PAPAĞAN İTFAİYE ERLERİNCE KURTARILDI

Yangını fark eden E.E. ve eşi, evi tahliye ederek durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahaleleri sırasında evde mahsur kalmış olan evcil papağanı başarılı bir operasyonla kurtardı.

Cemevi önünde panik anları! Trafoda yangın çıktıCemevi önünde panik anları! Trafoda yangın çıktı

Konteyner kentte yangın! Öğrencilerin eğitim gördüğü konteynerler yandıKonteyner kentte yangın! Öğrencilerin eğitim gördüğü konteynerler yandı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, NEDENİ BELİRLENDİ

İtfaiye ekipleri, alevlere tazyikli suyla müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Yapılan ilk incelemelerde, yangının evdeki soba bacasından kaynaklandığı tespit edildi. Yangın konutta maddi hasara yol açarken, can kaybı yaşanmadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Türkiye
Merkez Bankası'ndan avans faizi kararı
Merkez Bankası'ndan avans faizi kararı
Bodrum'da su borusu patladı
Bodrum'da su borusu patladı