Yangında mahsur kalan papağan için itfaiye operasyonu

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde bir konutta yangın çıktı. Karanfil Sokak'taki tek katlı müstakil evde, soba bacasından sıçrayan alevlerle başlayan yangın, ev sahipleri tarafından fark edildi.

PAPAĞAN İTFAİYE ERLERİNCE KURTARILDI

Yangını fark eden E.E. ve eşi, evi tahliye ederek durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahaleleri sırasında evde mahsur kalmış olan evcil papağanı başarılı bir operasyonla kurtardı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, NEDENİ BELİRLENDİ

İtfaiye ekipleri, alevlere tazyikli suyla müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Yapılan ilk incelemelerde, yangının evdeki soba bacasından kaynaklandığı tespit edildi. Yangın konutta maddi hasara yol açarken, can kaybı yaşanmadı.