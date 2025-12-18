Konteyner kentte yangın! Öğrencilerin eğitim gördüğü konteynerler yandı

Konteyner kentte yangın! Öğrencilerin eğitim gördüğü konteynerler yandı
Yayınlanma:
Hatay Antakya'da depremlerin ardından kurulan konteyner kentte dün akşam saatlerinde çıkan yangında öğrencilerin de eğitim gördüğü 6 konteyner kent yandı.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından depremlerde yıkılan kentlerde hala büyük sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Kentlerdeki altyapı problemleri, hala konteyner kentlerin var olması, devlet tarafından sayıları yüz binleri bulan ancak büyük sorunlarla boğuşan binalar derken bir kış ayına daha konteynerler ile giriliyor...

hatayda-6-konteyner-yandi-1068365-317029.jpg

KONTEYNER KENTTE YANGIN ÇIKTI

Dün akşam Hatay’ın Antakya ilçesindeki konteyner kentte çıkan yangında aralarında öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların da bulunduğu 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.

hatayda-6-konteyner-yandi-1068364-317029.jpg

İlçenin Büyükdalyan Mahallesi’nde konteyner kentteki bir konteynerde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler, öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların bulunduğu konteynerlere kadar sıçradı.

hatayda-6-konteyner-yandi-1068363-317029.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.

hatayda-6-konteyner-yandi-1068362-317029.jpg

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

hatayda-6-konteyner-yandi-1068361-317029.jpg

hatayda-6-konteyner-yandi-1068360-317029.jpg

hatayda-6-konteyner-yandi-1068359-317029.jpg

hatayda-6-konteyner-yandi-1068358-317029.jpg

hatayda-6-konteyner-yandi-1068357-317029.jpg

hatayda-6-konteyner-yandi-1068356-317029.jpg

Kaynak:DHA

Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Türkiye
Sigara paketlerinde o dönem bitti! Renk değişti
Sigara paketlerinde o dönem bitti! Renk değişti
Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!
Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in 'astral seyahat' videosu gündem oldu
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in 'astral seyahat' videosu gündem oldu