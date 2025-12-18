Konteyner kentte yangın! Öğrencilerin eğitim gördüğü konteynerler yandı

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından depremlerde yıkılan kentlerde hala büyük sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Kentlerdeki altyapı problemleri, hala konteyner kentlerin var olması, devlet tarafından sayıları yüz binleri bulan ancak büyük sorunlarla boğuşan binalar derken bir kış ayına daha konteynerler ile giriliyor...

KONTEYNER KENTTE YANGIN ÇIKTI

Dün akşam Hatay’ın Antakya ilçesindeki konteyner kentte çıkan yangında aralarında öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların da bulunduğu 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Büyükdalyan Mahallesi’nde konteyner kentteki bir konteynerde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler, öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların bulunduğu konteynerlere kadar sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.