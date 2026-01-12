Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar

Yeni bir analiz, şarj edilebilir hibrit araçların endişe verici bir yönünü ortaya koyuyor ve itibarlarına gölge düşürüyor.

Şarj edilebilir hibrit araçlar (PHEV'ler), müşterilerin tamamen elektrikli bir araca geçiş yapmasını gerektirmeden daha düşük yakıt maliyetleri ve azaltılmış emisyonlar da dahil olmak üzere birçok avantaj sunmaktadır. Bununla birlikte, Consumer Reports'un (CR) son raporuna göre, şarj edilebilir hibrit araçlar, yalnızca benzinle çalışan muadillerine göre yaklaşık %80 daha fazla sorun yaşıyor ve bu oran, şarj edilebilir hibrit teknolojisinin uzun vadeli güvenilirliği ve itibarı hakkında soru işaretleri doğuruyor.

Üreticiler, hükümet teşviklerinden sıklıkla yararlanarak, araçların yapması gerekeni yapmak yerine, yönetmeliklere uygun şekilde üretim yapmışlardır. Avrupa Birliği'nde şirketler, neredeyse geleneksel araçlar kadar egzoz gazı salan, son derece kötü tasarlanmış binlerce şarj edilebilir hibrit araç piyasaya sürmüştür . Ancak bu araçlar hükümet teşviklerinden yararlanabiliyor ve bu da satışa sunulmalarının başlıca nedenlerinden biri.

Bu yılki ankete 380.000 araç sahibi katıldı ve 2020 ile 2025 yılları arasında satılan araçlar incelendi. Tüm sonuçlar toplandığında, Consumer Reports, Toyota Prius gibi hibrit araçların, yalnızca benzinle çalışan araçlara göre ortalama %15 daha az sorun yaşadığını tespit etti. Öte yandan, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların, yalnızca benzinle çalışan araçlara göre ortalama %80 daha fazla sorun yaşadığı belirlendi.

Consumer Reports'un test direktörü Jake Fisher , "Elektrikli araçlar ve şarj edilebilir hibritlerle ilgili sorunların çoğu, benzinli teknolojiye kıyasla daha yeni çözümler olmalarından kaynaklanıyor; bu nedenle hala çözülmesi gereken bazı sorunlar var ," diyor. "Buna karşılık, hibritler neredeyse otuz yıldır piyasada ve teknolojisi kanıtlanmış ve güvenilir."

Rapor küresel modelleri, özellikle de Amerikan pazarını ele alsa da, Avrupa varyantlarıyla paralellikler kurmak zor değil.

Ford Escape PHEV, kompakt SUV'ler arasında en az güvenilir araç unvanını taşıyor. Ankete katılan sahipler, modelle ilgili çok çeşitli sorunlardan bahsettiler; bunlar arasında batarya değişimi, soğutma ve şarj sorunları yer alıyor. Sahipler ayrıca direksiyon ve süspansiyon gibi elektrifikasyonla ilgisi olmayan sorunlar ve klima sistemiyle ilgili sorunlar da bildirdiler.

Stellantis, Jeep Wrangler ve Grand Cherokee modellerinde dört çeker (4x4) ile birlikte sunulan şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle ilgili sorunlar listesinde birden fazla kez yer alıyor . CR'ye göre, bildirilen tüm sorunlar doğrudan 4xe sistemiyle ilgiliydi; bunlar arasında hibrit sistemin kendisi, batarya ve elektrik motoruyla ilgili sorunlar da bulunuyordu. Bir araç sahibi, aracının "neredeyse altı ay boyunca kullanılamaz durumda" olduğunu iddia ederken, bir diğeri de tekrarlayan hibrit arızaları nedeniyle sekiz kez servise gittiğini bildirdi.

Mazda CX-90 PHEV, büyük SUV'ler arasında en az güvenilir olanıdır. CX-90 PHEV, batarya ve elektrik motoru sorunları da dahil olmak üzere uzun bir sorun listesiyle gündeme geldi. Autoblog'un yazdığına göre, bir sahibi CX-90 PHEV'inin "hibrit arızası nedeniyle aracın kilitlendiğini, çalıştırılamadığını, vitese takılamadığını veya şarj edilemediğini" söyledi .

Lüks segmentte yer alan Volvo XC60 PHEV de benzer istenmeyen ilgiyi görüyor. Raporda klima sistemi, güç aktarma organları, elektrik motoru ve batarya ile ilgili sorunlardan bahsediliyor. Bir sahibi, aracını aldıktan sadece bir ay sonra XC60 PHEV'inin 42 km/s'nin üzerine çıkamadığını ve "salyangoz moduna" geçtiğini bildirdi. Bu terim, daha fazla hasarı önlemek için gücün azaltıldığı bir güvenlik modunu tanımlamak için yaygın olarak kullanılıyor.

Volvo gibi otomobil üreticileri, elektrikli araçlara tam geçiş için daha önce açıklanan zaman çizelgelerini yavaşlatırken , bu rapor, özellikle şarj edilebilir hibritleri içeren çoklu güç aktarma sistemi stratejilerinin, müşterilerin beklediği güvenilirliği sağlayabilmesi için hala yapılacak çok iş olduğunu öne sürüyor.