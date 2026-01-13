Kayseri’de 22 yıl hükümlü firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 22 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.

22 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan dolayı hakkında 22 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumdaki 33 yaşındaki K.S. yakalandı. Şüpheli hakkında verilen ceza kesinleşmiş durumdaydı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtilen hükümlü K.S., emniyetteki gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, cezasının infaz edilmesi için cezaevine sevk edildi.