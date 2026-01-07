Mardin’deki çifte cinayetin firari şüphelisi yakalandı: Abla kardeşi evlerinde katletti
Mardin’in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta 4 Ocak’ta meydana gelen olayda ihbar üzerine eve giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira (41) ile kız kardeşi Süheyla Özdaş’ı (44) silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu.
3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu: Mardin'deki dehşette 1 tutuklama
İKİ KADIN KATLEDİLDİ
Sağlık görevlilerinin kontrolünde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, ülkelerinde toprağa verildi.
ŞÜPHELİ ÖZEL EKİP TARAFINDAN BULUNDU
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergahtaki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelendi.
ŞÜPHELİ OPERASYONLA TUTUKLANDI
Cinayet şüphelisinin, Sümeyye Khaled Abira’nın dini nikahla yaşadığı M.B. olduğu belirlendi. M.B., ilçede saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
M.B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)