Mardin’deki çifte cinayetin firari şüphelisi yakalandı: Abla kardeşi evlerinde katletti

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki dehşette abla kardeş evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. İki kadının ölümüne ilişkin cinayet şüphelisi M.B. (59), gözaltına alındı.

Mardin’in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta 4 Ocak’ta meydana gelen olayda ihbar üzerine eve giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira (41) ile kız kardeşi Süheyla Özdaş’ı (44) silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu.

İKİ KADIN KATLEDİLDİ

Sağlık görevlilerinin kontrolünde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, ülkelerinde toprağa verildi.

ŞÜPHELİ ÖZEL EKİP TARAFINDAN BULUNDU

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergahtaki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelendi.

ŞÜPHELİ OPERASYONLA TUTUKLANDI

Cinayet şüphelisinin, Sümeyye Khaled Abira’nın dini nikahla yaşadığı M.B. olduğu belirlendi. M.B., ilçede saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

M.B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

