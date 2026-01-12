Firari Kasım Garipoğlu'nun şoföründen 25 kişilik liste! "İtirafçı olacağım" dedi savcılığa başvurdu

Yayınlanma:
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Avukatı aracılığıyla "Elimde partilere katılan 25 kişilik ünlü listesi var" diyen Akçay'ın, bu isimleri ifşa edeceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Can Yaman, Selen Görgüzel gibi ünlü isimlerin gözaltına alınmasıyla gündeme oturan uyuşturucu soruşturmasında, seyri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olmaya aday olan "gizli tanık" potansiyeli, cezaevinden savcılığa seslendi.

YALIDAKİ "GİZLİ PARTİLERİN" ŞOFÖRÜ KONUŞUYOR

Olayların merkezinde, İstanbul'daki lüks yalısında 'uyuşturucu ve seks partileri' düzenlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve firari durumda olan iş insanı Kasım Garipoğlu var. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ancak ifadesi yeterli bulunmayarak tutuklanan Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, cezaevinde karar değiştirdi.

Bebek Otel baskınında şok itiraf: Ünlüler tekneyle kaçtıBebek Otel baskınında şok itiraf: Ünlüler tekneyle kaçtı

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, tutuklu bulunan şoför Akçay, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek savcılığa başvurdu.

"LİSTEDE ÇOK SAYIDA DİZİ OYUNCUSU VAR"

İsmail Ahmet Akçay’ın avukatı Doğukan Toktaş, müvekkilinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir başvuruda bulunacağını doğruladı. Toktaş, Akçay'ın savcılığa, "Elimde, partilere katılan 25 kişilik ünlü listesi bulunmaktadır" diyerek iş birliği teklif ettiğini öne sürdü.

Akçay, 25 ünlü isimden oluşan listenin çok sayıda dizi oyuncusunu içermekte olduğunu ve söz konusu isimleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’yla paylaşacağını söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

