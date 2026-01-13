Kartepe'de yürek ısıtan anlar: Yiyecek bulamayan tilkiyi eliyle besledi

Yayınlanma:
Kocaeli'de kar yağışının etkili olduğu bölümlerde yiyecek arayan tilki, durumu fark eden bir vatandaş tarafından eliyle beslendi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kar yağışının etkisini sürdürdüğü yüksek kesimlerde aç kalan bir tilkiyi fark eden Oğuz Karslıoğlu isimli vatandaş, aç tilkiyi eliyle besledi. Karslıoğlu’nun tilkiye ekmek yedirdiği anlar kameralara yansıdı.

kartepede-yiyecek-arayan-tilkiyi-eliyl-1112214-330147.jpg

BARAKASINA GELEN TİLKİYLE YAKINLIK KURDU

Samanlı Dağları’nın zirvesinde yer alan Kartepe’de kar yağışı aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor. Bölgede barakası bulunan Oğuz Karslıoğlu, yaklaşık 2 aydır yakınına gelen tilkiyle yakınlık kurdu.

kartepede-yiyecek-arayan-tilkiyi-eliyl-1112218-330147.jpg

Ekili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilkiyi düzenli olarak besleyen Karslıoğlu, soğuk havalarda zaman zaman barakasına aldığı hayvanın ısınmasını da sağlıyor.

kartepede-yiyecek-arayan-tilkiyi-eliyl-1112215-330147.jpg

O ANLARI KAYDETTİ

Kar yağışının devam ettiği bölgede yiyecek bulamayan tilkiyi, barakasının penceresinden eliyle ekmek vererek besleyen Karslıoğlu, tilkiyi beslediği anları kameraya aldı.

.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

