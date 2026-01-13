Kartepe'de yürek ısıtan anlar: Yiyecek bulamayan tilkiyi eliyle besledi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kar yağışının etkisini sürdürdüğü yüksek kesimlerde aç kalan bir tilkiyi fark eden Oğuz Karslıoğlu isimli vatandaş, aç tilkiyi eliyle besledi. Karslıoğlu’nun tilkiye ekmek yedirdiği anlar kameralara yansıdı.
BARAKASINA GELEN TİLKİYLE YAKINLIK KURDU
Samanlı Dağları’nın zirvesinde yer alan Kartepe’de kar yağışı aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor. Bölgede barakası bulunan Oğuz Karslıoğlu, yaklaşık 2 aydır yakınına gelen tilkiyle yakınlık kurdu.
Ekili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilkiyi düzenli olarak besleyen Karslıoğlu, soğuk havalarda zaman zaman barakasına aldığı hayvanın ısınmasını da sağlıyor.
O ANLARI KAYDETTİ
Kar yağışının devam ettiği bölgede yiyecek bulamayan tilkiyi, barakasının penceresinden eliyle ekmek vererek besleyen Karslıoğlu, tilkiyi beslediği anları kameraya aldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)