Sevgi'yi öldürüp nehre atmışlardı! Kardeşi dahil 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

İlçeye bağlı Karaağıl köyünde geçen yıl 25 Eylül'de kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni, 19 gün sonra Kızılırmak nehrinde vücuduna tel örgü ve taş bağlanmış halde bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadının kardeşleri Ş.G. (45) ve Y.G (39) ile yeğeni G.F.G (34), komşusu K.U. (62), sevgilisi D.U (61) ve suça sürüklenen çocuk H.U. tutuklandı. Daha sonra G.F.G, D.U, Y.G. ve H.U adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

"PALANLI ŞEKİLDE HAREKET ETTİLER"

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkında düzenlenen iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek dava açıldı. İddianamede Sevgi Gülden Yalçıner ile kardeşleri arasında alacak meselesi olduğu, sevgilisi D.U’ya da borcu bulunduğundan aralarında husumet olduğu belirtildi.

Şüphelilerin olay günü fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, ortak suç işleme iradesi kapsamında hareket ettikleri, suçun işlenmesini kolaylaştıracak hazırlıkları yaparak olayın ardından kaçmak ve delilleri yok etmek amacıyla öldürme eylemini tasarlamak sureti ve kastı çerçevesinde çizdikleri planlar doğrultusunda hareket ettikleri belirtildi.

Bugün görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Y.G., D.U, G.F.G. ve H.U. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Ş.G. ile K.U. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını okudu.

KARDEŞİ DAHİL 3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savcı, tutuklu sanıklardan Ş.G.'nin 'İştirak halinde tasarlayarak akrabayı kasten öldürme', diğer tutuklu sanık K.U. ile tutuksuz sanık D.U.'nun da 'İştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Ayrıca 3 sanığın, 'Konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Tutuksuz sanıklar Y.G., G.F.G. ve H.U.'nun dosya kapsamında beraatını talep eden savcı, Y.G.'nin olay sonrası 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanıklar ise savunmalarında, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

Avukatların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 19 Ocak'a erteledi.