Evde ne varsa çaldılar! Jandarma operasyonu ile yakalandılar

Bolu'da girdikleri evde hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

İki şüpheli, Bolu'da girdikleri evden çeşitli eşyalar çaldı. Evde bulunan televizyon, motorlu testere ve elektrik süpürgesinin çalınması üzerine ev sahibi durumu ihbar etti.

JANDARMA YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Ev sahibinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Taksiden 15 bin TL çalan kadın tutuklandı: Hırsızlık anı kamerada

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri tarafından Y.Y., E.Y., E.C. ve F.G. gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ve F.G., ‘Evden hırsızlık, Konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Y.Y. ve E.Y. ise serbest bırakıldı.