Evde ne varsa çaldılar! Jandarma operasyonu ile yakalandılar

Yayınlanma:
Bolu'da girdikleri evden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli jandarma operasyonu ile yalanırken 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bolu'da girdikleri evde hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

İki şüpheli, Bolu'da girdikleri evden çeşitli eşyalar çaldı. Evde bulunan televizyon, motorlu testere ve elektrik süpürgesinin çalınması üzerine ev sahibi durumu ihbar etti.

JANDARMA YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Ev sahibinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri tarafından Y.Y., E.Y., E.C. ve F.G. gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ve F.G., ‘Evden hırsızlık, Konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Y.Y. ve E.Y. ise serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

