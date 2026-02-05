Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!

Altın piyasasında gerçekleştirdiği hamlelerle adından söz ettiren ve bu sayede 3 milyar dolarlık devasa bir servet kazanan Çinli gizemli yatırımcı Bian Ximing, rotasını gümüşe kırdı.

Ancak bu kez yükselişe değil, gümüşün tepetaklak olacağına dair 300 milyon dolarlık dev bir "short" (açığa satış) pozisyonu açtı.

Gümüş kahretti: Hunt Kardeşleri bilmeyenler kaybetti

Kamuoyu önüne çıkmayı sevmeyen ve zamanının çoğunu Cebelitarık’ta geçiren Bian Ximing, küresel emtia piyasalarının en çok takip edilen isimlerinden biri haline geldi.

2022'DE DEV KAZANÇ

2022 yılından bu yana Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) altına dayalı boğa (yükseliş) pozisyonlarıyla yaklaşık 3 milyar dolar kazanç elde etti.

Altındaki tarihi ralliyi servete dönüştüren Ximing, şimdi gümüşün "çöküşüne" odaklanmış durumda.

GÜMÜŞTEKİ EN BÜYÜK "DÜŞÜŞ" POZİSYONU ONDA

Bloomberg verilerine göre Bian Ximing, şu anda Şanghay borsasındaki en büyük net gümüş kısa (short) pozisyonunun sahibi konumunda.

Yaklaşık 450 ton gümüşe (30 bin kontrat) denk gelen bu dev bahis, fiyatlar düştükçe Ximing’e kazandırıyor.

Altın ve gümüş için 33 ekonomistin tahmini belli oldu: 2026'ya hazır olun!

Ocak ayının son haftasında agresifleşen pozisyonlar, gümüşün 30 Ocak'ta zirveyi gördüğü gün 28 bin lota kadar çıkarıldı.

ŞİMDİDEN 288 MİLYON DOLAR KARDA

Gümüş piyasasındaki yüksek oynaklık nedeniyle Ximing, başlangıçta bazı pozisyonlarını zararına kapatmak zorunda kalsa da son düşüş dalgası durumu tersine çevirdi:

Gümüşün son bir haftadaki sert gerilemesiyle birlikte Ximing’in pozisyonu yaklaşık 2 milyar yuan (288 milyon dolar) kar üretti.

KAR BEKLENTİSİ NE KADAR?

Geçmişteki zararlar düşüldüğünde, mevcut fiyatlarla Ximing’in gümüşten yaklaşık 1 milyar yuan (144 milyon dolar) net kâr elde etmesi bekleniyor.

OYNAKLIK RİSKİ SÜRÜYOR

Gümüşün son işlemlerde yüzde 16’yı aşan kayıplar yaşaması Ximing’in stratejisini haklı çıkarsa da, analistler bu tür devasa bahislerin piyasada "ters köşe" yapma riskinin her zaman bulunduğunu hatırlatıyor.

Ximing’in Zhongcai Futures üzerinden yürüttüğü bu işlemler, hem küresel bankalar hem de bireysel yatırımcılar tarafından "akıllı paranın" yönü olarak yakından izleniyor.