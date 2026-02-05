Gümüş kahretti: Hunt Kardeşleri bilmeyenler kaybetti

Rekor üstüne rekor kıran gümüş, son yılların en sert satış dalgasıyla sarsıldı. Ons fiyatı bir günde yüzde 15’e varan kayıp yaşarken, piyasadaki oynaklık 1980’li yılların kriz dönemlerinde Hunt Kardeşlerin başına gelenleri hatırlattı.

Rekor seviyeleri test eden gümüş, 30 Ocak'ta başlayan düşüş sürecine dün bir ara yüzde 2,6'lık yükselişle mola vermişti. Ancak bu iyileşme kalıcı olmadı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte ons başına 90 doların üzerine tırmanmaya çalışan gri metal, tarihi bir satış dalgasına yakalanarak hızla irtifa kaybetti.

YÜZDE 15'LİK KAYIP VE 1980 HATIRLATMASI

2024/05/06/gumus7.png

Gümüş fiyatlarındaki geri çekilme gün içinde yüzde 15'e kadar ulaştı.

Fiyat Seviyesi: Ons gümüş 75,8875 dolar seviyesine kadar geriledi.

Tarihi Oynaklık: Analistler, gümüşteki bu dalgalanmanın en son 1980 yılında benzer boyutlarda görüldüğünü vurguluyor.

Altınla Kıyas: Altın fiyatlarındaki oynaklık ise 2008 küresel finans krizinden bu yana en yüksek seviyesine çıkmış durumda.

FED BAŞKAN ADAYI VE PARA POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİ

Piyasalar, Donald Trump’ın Kevin Warsh'u Fed başkanlığına aday göstermesinin artçı sarsıntılarını hissediyor.

Trump’ın, Warsh'un faiz artırımını savunması durumunda bu göreve gelemeyeceğini açıkça belirtmesi, para politikası üzerindeki siyasi baskıyı derinleştiriyor. Trump'ın Fed’in yeniden faiz indirimine gideceğine dair beklentisi, her ne kadar faiz getirisi olmayan değerli metaller için teorik olarak destekleyici olsa da, mevcut oynaklık yatırımcı pozisyonlarındaki çözülmeyi tetikliyor.

HUNT KARDEŞLER VAKASI

hunt-kardesler.jpg

1980’deki meşhur Hunt Kardeşler vakası bugünlerde ekonomi tarihçilerinin sık sık dilinde. Hatta gümüş henüz düşmeden bu olay anımsatılarak yatırımcılar uyarılıyordu.

Enflasyondan korunmak için gümüş piyasasını domine eden Hunt Kardeşler, altın yasası nedeniyle 1977 yılında parayı gümüşe yatırdı. Gümüşe yönelmeleri ile onsu 1,5 dolar olan gümüş 50 dolara kadar çıkmıştı. Ancak Fed’in müdahalesi ve işlem kısıtlamalarıyla 27 Mart 1980'de (Gümüş Perşembe) fiyatlar bir günde 10,8 dolara çakıldı. Hunt Kardeşler tek bir günde 1,7 milyar dolar kaybederek iflasa sürüklendi.

Bu olay gümüş yatırımcılarına, merkez bankalarının müdahalelerine ya da piyasa tepkisine karşı bir örnek olarak gösteriliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

