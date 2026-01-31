Gümüşü olanlar dikkat! Mahfi Eğilmez 46 yıl önce yaşanan Hunt kardeşler iflasını hatırlattı

Ekonomist Mahfi Eğilmez, değerli metallerdeki ani dalgalanmaları ve piyasaların "Trump hipnozunu" mercek altına aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanlığı için piyasanın beklediği "güvercin" isim yerine "şahin" Kevin Warsh’ı öne çıkarmasıyla altın ve gümüşte yaşanan sert düşüşü yorumlayan Eğilmez, yatırımcıyı finans tarihinin en büyük çöküşlerinden biri olan "Gümüş Perşembe" üzerinden uyardı.

Trump adayını açıkladı: Fed başkanlığı için 2008 krizinin kilit ismi devrede

TRUMP’IN 'FED' HAMLESİ PİYASAYI TERS KÖŞE YAPTI

Piyasalar bir süredir Donald Trump’ın Beyaz Saray’ın emirlerini ikiletmeyecek, enflasyonu görmezden gelip faizleri hızla indirecek bir Fed Başkanı atayacağı beklentisiyle hareket ediyordu. Bu "kolay para" hayaliyle dolar zayıflarken; altın ve gümüş rekor tazelemeye başlamıştı.

Altın bunu da yaptı! 46 yıl sonra ilk kez görüldü

Ancak Eğilmez’in deyimiyle Trump senaryoyu bozdu. Fed için adı geçen Kevin Warsh’ın siyasi baskılara direnen ve bağımsızlığı savunan "şahin" duruşu, şişirilmiş fiyatları iki günde yere çaktı.

UNUTULMAYAN DERS: GÜMÜŞ PERŞEMBE VE HUNT KARDEŞLER

Eğilmez, bugünkü sarsıntıyı 1980’deki meşhur Hunt Kardeşler vakasına benzetti. Enflasyondan korunmak için gümüş piyasasını domine eden Hunt Kardeşler, altın yasası nedeniyle 1977 yılında parayı gümüşe yatırdı. Gümüşe yönelmeleri ile onsu 1,5 dolar olan gümüş 50 dolara kadar çıkmıştı. Ancak Fed’in müdahalesi ve işlem kısıtlamalarıyla 27 Mart 1980'de (Gümüş Perşembe) fiyatlar bir günde 10,8 dolara çakıldı. Hunt Kardeşler tek bir günde 1,7 milyar dolar kaybederek iflasa sürüklendi.

YATIRIMCININ EN PAHALI HATASI

Eğilmez, bu hikayeyi anlatarak, bugünkü geri çekilmenin de benzer bir uyarı taşıdığını vurguladı. Trump’ın yarın ne yapacağını kestirmenin zor olduğunu belirten ünlü ekonomist, yatırımcılar için en büyük tehlikeyi şu sözlerle özetledi: "Tek bir varlığa ya da tek bir siyasi senaryoya körü körüne bağlanmak, yatırımcının en pahalı hatası olabiliyor."

SERVETİ KORUMANIN YOLU 'SEPET'TEN GEÇİYOR

Finans tarihinin acı tecrübelerle dolu olduğunu hatırlatan Mahfi Eğilmez, halka ve tüm birikim sahiplerine "tek bir araca değil, dengeli bir yatırım sepetine yaslanın" tavsiyesinde bulundu.

Beklentilerin tek bir politika hamlesiyle nasıl enkaza dönüşebileceğini, son iki gündeki satışlarla kanıtlandığına işaret ederek yazısını noktaladı.