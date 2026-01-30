Trump adayını açıkladı: Fed başkanlığı için 2008 krizinin kilit ismi devrede

ABD Başkanı Donald Trump, mevcut başkan Jerome Powell’ın Mayıs ayında dolacak görev süresi için beklentilere paralel olarak eski Fed üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Warsh’ı övgü dolu sözlerle tanıtan Trump, onun tarihin en büyük Fed başkanlarından biri olacağına inandığını belirtti.

"EN GENCİYDİ, EN İYİSİ OLACAK"

Trump, adayını tanıtırken Warsh’ın kariyerindeki parlak basamaklara vurgu yaptı:

" Stanford ve Harvard Hukuk mezunu olan Warsh, halihazırda Hoover Enstitüsü’nde ekonomi uzmanı olarak görev yapıyor."

35 yaşında Fed tarihinin en genç yönetim kurulu üyesi olan Warsh, 2006-2011 yılları arasında Fed'de görevde bulundu.

Fed’in G-20 temsilciliği ve Asya ekonomileri temsilciliği görevlerini yürüttü; ayrıca İngiltere Merkez Bankası için hazırladığı reform raporu parlamentoda kabul edildi.

Morgan Stanley’de üst düzey yöneticilik ve Beyaz Saray Ekonomi Politikaları Özel Asistanlığı gibi kritik görevler üstlendi.

POWELL GİDİYOR, PARASAL GENİŞLEME BİTİYOR MU?

Trump, 2017'de kendi atadığı Jerome Powell'ı, faizleri yeterince hızlı düşürmediği için sık sık eleştirmişti. Ancak yeni adayı Warsh, ironik bir şekilde "parasal genişlemeye karşı duruşuyla" (sıkı para politikası yanlısı) tanınıyor. Trump’ın "sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak" dediği Warsh’ın, Senato onayı alması durumunda nasıl bir faiz politikası izleyeceği küresel ekonomi için en büyük bilmeceye dönüştü.

TRUMP BUGÜN AÇIKLAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin Mayıs ayında dolacak. Trump ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduğundan beri Powell'ı faizi yüksek tutmakla suçlayıp hedef alıyordu. Fed Başkanı Powell'ı görevden almakla da tehdit eden Trump'a hukuk bu konuda kolaylık sağlamasa da aylardır, Powell'ı yıpratan açıklamalarını sürdürüyordu. Fed ile arasındaki gerilim piyasaları da sarsarken, Trump’ın "kendi çizgisine yakın" bir isim açıklaması bekleniyordu.

Trump’ın aday belirleme sürecindeki kafa karışıklığı dikkat çekmişti. 2026 yılının ilk kabine toplantısında açıklamanın "gelecek hafta" yapılacağını söyleyen Trump, saatler sonra karar değiştirerek işaret parmağıyla bugünü gösterdi. Bu hızlı değişim, piyasalarda belirsizliğe yol açarken, Beyaz Saray’ın yeni ekonomi yönetimi üzerinde kurduğu baskıyı da gözler önüne serdi.

KEVİN WRASH KİMDİR?

Kevin Warsh, 2006-2011 yılları arasında ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, 2008 küresel krizinin en sıcak anlarında "karar verici" masasında oturmuş bir isim. Dönemin Fed Başkanı Ben Bernanke ile çalışarak banka kurtarma operasyonları ve acil likidite mekanizmalarının mimarları arasında yer aldı.

DÜŞÜK FAİZİN EN SERT MUHALİFİ

Warsh, Fed koltuğundan kalktıktan sonra kurumun izlediği politikalara yönelik sert eleştirileriyle dikkat çekti:

Fed'in faiz kararına Trump'tan sert açıklama: Derhal düşürmeli!

"Gevşek Para" Karşıtlığı: Uzun süreli düşük faiz politikalarının ve piyasaya para sürme (niceliksel gevşeme) hamlelerinin piyasa fiyatlarını bozduğunu savunuyor.

Enflasyon Kaygısı: Bu tür politikaların aşırı risk alımını teşvik ettiğini ve uzun vadede halkın belini büken enflasyonist baskıları artırdığını iddia ediyor.

Fiyat İstikrarı Önceliği: Warsh, ekonomik büyümeden ziyade fiyat istikrarına ve sıkı para politikasına öncelik verilmesi gerektiğini savunan "şahin" çevrelerin en önemli referans noktası.