Fed'in faiz kararına Trump'tan sert açıklama: Derhal düşürmeli!

ABD Merkez Bankası (Fed) dün (28 Ocak), 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı. FOMC, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

ABD Başkanı Donald Trump ise ABD Merkez Bankasını faiz oranlarını düşürmemesi nedeniyle eleştirirken, bu kararın ülkeye ciddi ekonomik zarar verdiğini söyledi.

Son dakika | Fed faiz kararını açıkladı

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, enflasyonun artık bir tehdit oluşturmadığını belirterek buna rağmen faizlerde indirim yapılmamasının ABD’ye her yıl yüz milyarlarca dolarlık ek maliyet çıkardığını savundu.

Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ı, faiz oranlarını yüksek tutması için hiçbir neden olmamasına rağmen indirim yapmamakla suçladı.

Bu kararın ülkeye ve ulusal güvenliğe zarar verdiğini vurgulayan Trump, faiz oranlarının hemen ve önemli ölçüde düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Trump’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Jerome ‘Çok Geç’ Powell, faiz oranlarını bu kadar yüksek tutmak için hiçbir nedeni olmamasına rağmen faiz indirimine gitmeyi bir kez daha reddetti. Ülkemize ve ulusal güvenliğimize zarar veriyor.

Bu moron bile enflasyonun artık bir sorun veya tehdit olmadığını kabul etmişken, şu anda çok daha düşük bir faiz oranına sahip olmalıydık. Tamamen gereksiz ve lüzumsuz faiz gideriyle Amerika’ya yılda yüz milyarlarca dolara mal oluyor.

Gümrük vergileri nedeniyle ülkemize akan muazzam miktardaki para sayesinde, dünyadaki herhangi bir ülkeden daha düşük bir faiz oranı ödüyor olmalıydık. Bu ülkelerin çoğu, yalnızca ABD onlara izin verdiği için zarif, sağlam ve birinci sınıf olarak görülen düşük faizli para makineleridir.

Onlara uygulanan gümrük vergileri bize milyarlarca dolar kazandırırken, bu ülkelerin çoğu ülkemizle olan ticaret fazlalarını, çok daha küçülmüş olsa da korumaya devam ediyor. Başka bir deyişle, dünyanın her yerindeki ülkelere karşı çok nazik, kibar ve yumuşak davrandım.

Kalemin tek bir hareketiyle ABD’ye milyarlarca dolar daha gelebilir ve bu ülkeler parayı Amerika’nın sırtından değil, eski usul yollarla kazanmaya geri dönmek zorunda kalırlar. Umarım hepsi, birçoğu takdir etmese de, büyük ülkemizin onlar için neler yaptığını anlıyordur.

Fed faiz oranlarını hemen, şimdi önemli ölçüde düşürmeli. Gümrük vergileri Amerika’yı yeniden güçlü ve kudretli kıldı, diğer tüm uluslardan çok daha güçlü. Hem finansal hem de diğer açılardan bu güçle orantılı olarak, dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha düşük faiz oranları ödemeliyiz.”