Son dakika | Fed faiz kararını açıkladı

FED, ABD lideri Trump'ın bağımsız merkez bankası üzerindeki etkisini artırma mücadelesi karşısında faiz oranlarını sabit tutarak faiz indirimine gitmeyi reddetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı.

İNDİRİME GİRMEYİ REDDETTİ: SABİT BIRAKTI

Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

Fed kararı ve Trump'ın sözleri piyasaları yaktı geçti: Altın alev aldı

ÜST ÜSTE İNDİRİME GİTMİŞTİ

Fed geçen yılın son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine gitmişti.

Açıklamaya göre, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faiz oranlarını %3,5–%3,75 aralığında sabit tutma kararını 10’a karşı 2 oyla onayladı; Fed yönetim kurulu üyeleri Christopher Waller ve Stephen Miran ise 0,25 puanlık bir indirim yönünde oy kullandı.

EKONOMİSTLERİN ÖNGÖRÜSÜ TUTTU

Ekonomistler, Fed’in faiz kararlarını belirleyen kurulun bu ay faizleri değiştirmeyip sabit tutacağını ve Eylül’de başlayan ardışık üç faiz indirimi serisini sonlandıracağını büyük ölçüde öngörüyordu.