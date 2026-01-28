Fed kararı ve Trump'ın sözleri piyasaları yaktı geçti: Altın alev aldı

Küresel piyasaların gözü bu akşam açıklanacak Fed faiz kararına çevrilmişken, altın ve gümüş fiyatları öngörülemez bir hızla yükselmeye devam ediyor.

Altının bin 550 lira olduğunu duyan kuyumcuya koştu! Kapış kapış alıyorlar

28 Ocak 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla değerli metaller, hem jeopolitik gerilimlerden hem de ABD iç siyasetindeki "bağımsız Fed" tartışmalarından beslenerek tarihi bir ralli gerçekleştiriyor.

Yatırımcılar, güvenli liman talebiyle altına hücum ederken; gümüş ve platin de bu dev yükselişe eşlik ediyor.

Ekonomist Barış Soydan piyasalarda yaşanan hareketliliğe dair şu değerlendirmeyi yaptı:

" Altın ve gümüşte yeni rekorlar: 5.266 ve 116 $. Son sebep: Trump'ın değeri çok düşen dolar için "Harika" demesi. Bu sözle dolar son 4 yılın dibine indi, Euro/Dolar 1.20'ye geldi. (Doların düşüşü altına yarıyor.) Sabancı Akçansa'yı satması için 1.1 milyar $ teklif aldığını açıkladı. Teklif hisse fiyatının epey üzerinde. Ama yurtiçinde enflasyon endişesi hortladı, borsada bu nedenle satış var. SP500 de rekordan kapattı, Nasdaq %1 yükseldi. Bugün Microsoft, yarın Apple'ın iyi bilanço açıklayacağı beklentisi yüksek. Meta ve Tesla da bugün.

-Fed'in faiz kararı bu akşam, sabit tutacak ama bundan sonrası için ne diyeceği kritik."

REKORLARI TETİKLEYEN 4 ANA ETKEN

Piyasalardaki bu "durdurulamaz" yükselişin arkasında yatan teknik ve siyasi gerekçeler şunlar:

Zayıf Dolar Algısı

Trump'ın doların değer kaybetmesi yönündeki açıklamaları, dolar endeksini son 4 yılın en düşük seviyesine itti.

Fed Üzerindeki Siyasi Baskı

Trump’ın Fed’i faiz indirimine zorlayan söylemleri piyasada bağımsızlık endişesi yaratırken, bu akşamki kararda faizin sabit tutulması bekleniyor.

Güney Kore ve Ticaret Savaşları

ABD'nin Güney Kore'ye yönelik açıkladığı yeni %25'lik gümrük tarifeleri, küresel ticaret savaşları korkusunu yeniden alevlendirdi.

Tüketici Güvenindeki Çöküş

Ocak ayı ABD tüketici güven verisinin son 11,5 yılın en düşük seviyesine inmesi, ekonomiye olan güveni sarsarak altına yönelimi artırdı.

FED KARARI VE POWELL-TRUMP ÇEKİŞMESİ

Piyasalar bu akşam Fed'den faizi sabit bırakmasını beklesin ya da beklemesin, asıl odak noktası karardan sonra yapılacak açıklamalar olacak.

Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik açılan soruşturmalar ve kurumun bağımsızlığına dair çıkan spekülasyonlar, altının ons fiyatını 5.300 dolar sınırına kadar taşıdı. Jeopolitik risklerin de (Grönland ve Orta Doğu eksenli) eklenmesiyle, kıymetli metallerde "kalıcı bir pahalılık" dönemi tescillenmiş görünüyor.