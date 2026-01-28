Altının bin 550 lira olduğunu duyan kuyumcuya koştu! Kapış kapış alıyorlar

Gram altın fiyatının 7 bin liranın üzerine çıkmasıyla düşük gramajlı altınlara talep hız arttı. Kuyumcular, özellikle 0,10, 0,25 ve 0,50 gram altın satışlarında belirgin bir artış yaşandığını açıkladı.

ALTININ BİN 550 LİRA OLDUĞUNU DUYAN KUYUMCUYA KOŞTU!

Altın piyasasındaki yukarı yönlü hareketlilik sürerken vatandaş elinde olanı güvenli limana yatırmaya devam ediyor.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, gram ve çeyreğe erişim rekor fiyatlar nedeniyle azalırken 0,10 gram altın, bin 550 TL’den başlayan piyasa fiyatıyla vatandaşın yeni gözdesi oldu. 0,25 gram altın 2.550 TL’den, 0,50 gram altın ise 4.400 TL’den alıcı buluyor.

Büyük meblağlar ayırmakta zorlanan tüketiciler, bu fiyat aralıklarını “daha yönetilebilir” bulurken, küçük gramajlı altınlar hem yatırım hem de hediye amaçlı tercih ediliyor.

Ağırlıklı olarak internet üzerinden satışlarda dikkat çeken mini gram altınlar, artık kuyumcu vitrinlerinde de daha görünür hâle geldi. Kuyumcular, talepteki artış nedeniyle ürün çeşitliliğini genişlettiklerini ve küçük gram altınların satış payının her geçen ay yükseldiğini belirtiyor. Sektör temsilcileri, bu ürünlerin özellikle gençler ve ilk kez altın yatırımı yapacak kişiler tarafından tercih edildiğini vurguluyor.

KAPIŞ KAPIŞ ALIYORLAR

Bir kuyumcu esnafı “Eskiden aileler tek parça büyük altın almak isterdi, şimdi aynı bütçeyle birkaç küçük gram altın almayı tercih ediyorlar. Hem sayı artıyor hem de daha esnek bir bütçe yönetimi sağlanıyor” sözleriyle mini gram altındaki talebi özetledi.

Mini gram altınlara artan talep yalnızca düğün alışverişiyle sınırlı kalmazken küçük yatırımcılar da düzenli ve düşük tutarlı alımlarla birikim yapmayı tercih ediyor. Finans çevreleri, bu yaklaşımı “parça parça biriktirme modeli” olarak tanımlıyor. Özellikle sabit gelire sahip bireyler, yüksek gram fiyatları karşısında birikim yapmaktan vazgeçmek yerine daha küçük adımlarla tasarruf etmeyi sürdürüyor.

Kuyumcular artan satışa rağmen kapış kapış alınan mini gram altın konusunda vatandaşı uyardı. İstanbul Fatih’te kuyumculuk yapan Resul Ayan, özellikle küçük gramajlı altınlarda işçilik ve komisyon oranlarının daha yüksek olabildiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Fiyat ilk bakışta cazip görünebilir ancak küçük gram altınlarda gram başına düşen işçilik oranı daha yüksek olabiliyor. Yatırım amacıyla alım yapacak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca sade, düşük işçilikli ürünleri tercih etmeleri daha avantajlı olur."

0,10 gramlık altınların satışının yasak olup olmadığı ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"İnternette satılan 0,10 gram altınların büyük kısmı zaten yatırımlık ürün olarak sunulmuyor. Ama insanlar gram fiyatı arttığı için alıp kenara atıyorlar. Firmalar bunları genelde ‘mini altın’, ‘hatıra altını’ ya da ‘hediyelik altın’ gibi ifadelerle pazarlıyor. Bu ürünlerin çoğu Darphane basımı değil. Özel rafineriler ya da özel firmalar tarafından üretiliyor. "