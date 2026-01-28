ABD Başkanı Donald Trump, doların harika durumda olduğunu savunarak elindeki müdahale gücünü "yoyo" örneğiyle anlattı. Trump'ın sözleri piyasalarda hızla karşılık bulurken dolarda yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar yine güvenli limana yöneldi.

Altın piyasası yeni rekorla Trump'ın açıklamalarına karşılık verdi.

TRUMP KONUŞTUKÇA ALTIN COŞTU!

Trump, doların değeri üzerindeki etki gücüne de değinerek, "(ABD doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim" dedi. Doların harika gitmesi sebebiyle böyle bir şeye gerek duymadığını vurgulayan Trump'ın açıklamalarına piyasalar anında yanıt verdi.

Trump: Dolar kurunu yoyo gibi hareket ettirebilirdim

Dolara karşı duyulan güveni zedeleyen sözlerin ardında piyasalarda dolar değer kaybetti. dolar endeksi, 95,6 seviyesine kadar gerileyerek dört yılın en düşük seviyesini gördü. euro/dolar paritesi ise 1,20 seviyesine çıkarak 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.

Doların kaybına karşılık altın piyasasında yükseliş ivmesi güç kazandı. Çarşamba günü ons altın yüzde 1,1 artışla 5 bin 243,58 dolara yükselirken, gün içinde 5 bin 247,21 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı. Yılbaşından bu yana ons altındaki değer kazancı yüzde 20’nin üzerine çıktı.

ABD vadeli altın kontratlarında ise yükseliş daha belirgin oldu. Vadeli işlemlerde altın fiyatı yüzde 3,1 prim yaparak 5 bin 237,70 dolara yükseldi.

Ons altındaki sert artış, iç piyasada gram altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Gram altın yüzde 1,11 artışla 7 bin 305 liradan işlem görürken, seans içinde 7 bin 324 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin 624 lirayla tarihinin en yüksek seviyesinden satılıyor. Çeyrek altın fiyatı ise 12 bin 398 liraya çıktı.

PİYASALAR TEPETAKLAK OLDU

ABD doları, küresel para birimleri karşısında yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın doların değerine ilişkin açıklamaları, piyasalarda “zayıf dolar” algısının güçlenmesine yol açtı.

Değerli metallerde yükseliş eğilimi altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 1,9 artışla 115,11 dolara yükselirken, hafta başında 117,69 dolar seviyesini test ederek tarihi rekorunu kırmıştı. Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 60 oranında değer kazandı.

Platin yüzde 2 artışla 2 bin 692,60 dolara çıkarken, paladyum da yüzde 1,4 yükselişle 1.961,68 dolardan işlem gördü.

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik yeni günde de sürdü. Euro/TL, dünden bu yana devam eden yükselişle rekor seviyelere ulaştı. Euro/TL kuru gece saatlerinde 52,45 seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Dolar/TL’de de yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Kur, gece seansında 43,41 seviyesine çıkarak rekor tazelerken, sabah saatlerinde 43,40 seviyesinde işlem gördü.

ABD’de tüketici güveni, zayıflayan istihdam piyasası ve yüksek fiyatların etkisiyle ocak ayında son 11,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekonomiye ilişkin artan belirsizliklerin, yatırımcıların altın başta olmak üzere güvenli liman varlıklara olan talebini artırdığı değerlendirildi.

Trump'ın açıklamaların ardından dolar endeksi; euro, Japon yeni, İsviçre frangı, İngiliz sterlini ve Kanada doları karşısında 95,6 seviyesine gerileyerek dört yılın en düşük düzeyini gördü. Euro/dolar paritesi ise 1,20’ye yükselerek 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Trump’ın yakın zamanda yeni Fed başkanı adayını açıklayacağı ve yeni yönetimle birlikte faizlerin düşeceği yönündeki beklentiler de piyasaların odağında yer aldı. Piyasalarda, Fed’in ocak ayı toplantısında faizleri sabit tutmasının beklendiği belirtildi.