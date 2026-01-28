Trump: Dolar kurunu yoyo gibi hareket ettirebilirdim

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan dolarının değerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve para biriminin durumunu savundu.

DOLARIN DURUMU 'HARİKA'

Iowa'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, doların fazla değer kaybettiği düşüncesinde olmadığını belirterek, "Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Hayır, dolar harika gidiyor" dedi.

ÇİN VE JAPONYA İLE GEÇMİŞ "MÜCADELEYE" ATIF

Eskiden Çin ve Japonya ile para birimlerini devalüe etme girişimleri nedeniyle çok mücadele ettiğini dile getiren Trump, bu durumun rekabeti haksız bir şekilde zorlaştırdığını ifade etti. doların kendi seviyesini bulmaya çalıştığını ve bunun adil olduğunu kaydetti.

Küresel devler 'Dolar sat TL al' dedi

"BİR YOYO GİBİ HAREKET ETTİREBİLİRDİM"

Trump, doların değeri üzerindeki etki gücüne de değinerek, "(ABD doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim" şeklinde konuştu. Ancak ABD Başkanı, doların harika gitmesi sebebiyle böyle bir şeye gerek duymadığını savundu.

Euro dolar ne kadar oldu?

PİYASALARDAKİ TEPKİ: DÖRT YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Başkan'ın bu açıklamalarının hemen ardından piyasalarda dolar değer kaybetti. dolar endeksi, 95,6 seviyesine kadar gerileyerek dört yılın en düşük seviyesini gördü. euro/dolar paritesi ise 1,20 seviyesine çıkarak 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.