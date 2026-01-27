Euro dolar ne kadar oldu?

Dolar ve Euro kurları yeni haftada yükselişini sürdürüyor. Euro TL karşısında tarihi bir seviyede ilerlerken dolar da istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki son durumunu merak edenler internetten döviz kurlarını araştırıyor.

Siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilenen kurlar alım-satım yapacakların radarında. Milyonlarca kişi "Dolar bugün kaç lira?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

EURO REKOR KIRDI

Merkez Bankası'nın 11 Aralık'taki faiz kararı ile psikolojik sınır olan 50 lirayı aşan Euro 50,65 TL'ye kadar çıkmıştı. Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararını açıklaması ile Euro yeniden yükselişe geçti. 51 lira sınırına kadar dayanan Euro haftanın son gününde kritik eşiği aşarak TL karşısında 51,52 seviyesine ulaştı.

Dolar ise TL karşısında sınırlı ancak istikrarlı olarak yükseliyordu. Ancak 2026 yılının ilk faiz kararınının açıklanması ile geriledi. Ardından TL karşısındaki kaybını geri aldı.

27 Ocak 2026 Salı sabahı itibarıyla piyasalardan gelen veriler, döviz kurlarının Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor.

DOLAR TL NE KADAR? DÖVİZDEKİ SON DURUM

Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki tırmanışı, piyasaların açılışıyla birlikte netlik kazandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurlarda oluşan tablo şu şekilde yansıdı:

ABD Doları % 0,12

ALIŞ(TL) 43,3799

SATIŞ(TL) 43,4018

Euro % 0,06

ALIŞ(TL) 51,5567

SATIŞ(TL) 51,5809

İngiliz Sterlini % 0,07

ALIŞ(TL) 59,3675

SATIŞ(TL) 59,3965

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

