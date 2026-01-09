Piyasa istihdam verisine, dolar zirveye odaklandı

Piyasa istihdam verisine, dolar zirveye odaklandı
Yayınlanma:
Döviz kurları, haftanın son işlem gününe hareketli bir başlangıç yaptı. Sabahın ilk saatlerinde 43,13 seviyelerinde olan dolar, piyasaların açılmasıyla birlikte 43,15 direncinin üzerine çıktı. Euro ise 50,30 bandındaki seyrini koruyor.

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve iç piyasadaki talep, kurlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Elinde döviz bulunduran ve bozdurmayı düşünenler güncel Euro, dolar fiyatlamalarını takip ediyor.

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında dalgalı bir seyir hakim.

Döviz kurlarında hareketlilik bu haftanın başında Euro'da büyük kayıp getirirken doları yukarı çekti.

Euro rekor kırdı: 50 TL'yi aştı!Euro rekor kırdı: 50 TL'yi aştı!

DOLARI OLANLAR DİKKAT!

2021/09/18/dolar.jpg

Euro yeni yılın ilk günlerinde dikkat çeken bir düşüş yaşadı. Dolar tam tersi bir ivme kazandı.

Euro kurunun tersine yükselişe geçen dolar kritik 43 lira eşiğini geçti. Böylece 2026'yı 43 lira olarak karşıladı ve tahminleri doğruladı.

Euro ise yılın TL karşısında geçen haftayı yüzde 22'lik kayıpla kapatırken, düşüşünü yeni haftada da sürdürdü.

Goldman 43 TL olacak demişti: Dolar yükseliyorGoldman 43 TL olacak demişti: Dolar yükseliyor

Yatırımcıların ve iş dünyasının gözü ise bugün açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam verisine çevrilmiş durumda.

Bu veri, Fed’in faiz politikası ve doların küresel gücü üzerinde belirleyici olacak.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

2023/10/19/dolar-euro-piyasalar-001.jpg

9 Ocak 2026 Anlık Döviz Kurları (Saat 10:15 İtibarıyla)

Piyasalarda an itibarıyla işlem gören güncel rakamlar şu şekilde:

ABD Doları % 0,26

ALIŞ(TL) 43,1393

SATIŞ(TL) 43,1518

Euro % 0,04

ALIŞ(TL) 50,2758

SATIŞ(TL) 50,2852

İngiliz Sterlini % -0,03

ALIŞ(TL) 57,9361

SATIŞ(TL) 57,9480

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Ekonomi
Rapor parası, emzirme ve cenaze ödemeleri zamlandı
Rapor parası, emzirme ve cenaze ödemeleri zamlandı
Altın ABD'yi bekliyor: Rekor kapıda!
Altın ABD'yi bekliyor: Rekor kapıda!