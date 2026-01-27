Küresel devler 'Dolar sat TL al' dedi

Yüksek faiz getirisi arayan küresel fonlar, 2026 yılına Türk Lirası ve Brezilya Reali’ne yönelerek hızlı bir giriş yaptı. Morgan Stanley ve Citigroup gibi finans devleri, gelişmekte olan ülkelerin sunduğu yüksek reel faizler nedeniyle "Dolar sat, TL al" stratejisini ön plana çıktı.

Küresel yatırımcılar, ucuz borçlanıp yüksek getirili para birimlerine yatırım yapma esasına dayanan carry trade stratejisiyle 2026’nın ilk ayında yüzde 1,3 kazanç sağladı.

Geçen yılı yüzde 18 getiriyle kapatan carry işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının dolar üzerinde yarattığı baskıyla birlikte bu yıl da yatırımcıların ana odağı haline geldi.

DEV BANKALARIN LİSTESİNDE TÜRKİYE ÖN SIRADA

Morgan Stanley, Bank of America ve Citigroup stratejistleri, gelişmekte olan piyasalarda (EM) carry kazançlarının 2026 boyunca süreceğini öngörüyor. Yatırımcıların bu yılki tercih listesinde ise para politikasının sıkı olduğu ülkeler dikkat çekiyor:

Morgan Stanley: "Para politikasının sıkı, merkez bankasının güvenilir olduğu ülkeleri tercih ediyoruz" diyen James Lord; Türk Lirası, Brezilya Reali ve Çek Korunası’nı favori para birimleri olarak sıraladı.

Citigroup: Dolar karşısında Brezilya Reali satın almayı önerirken, Türk Lirası’nı da portföylerde tercih edilen para birimleri arasına ekledi.

Deutsche Bank: Meksika Pezosu’ndaki yükseliş beklentisini koruyor.

2026 CARRY TRADE PERFORMANS TABLOSU (OCAK AYI)

Para Birimi2026 Getirisi (YTD)2025 Toplam GetiriDurum
Brezilya Reali+%4,5+%23,5En İyi Performans
Meksika Pezosu+%4,3-Yükseliş Beklentisi
Türk LirasıYüksek İlgi-Bankaların Tercihi
Hint Rupisi-%2,0En Kötü PerformansKayıplar Sürüyor
Endonezya RupisiZarar-Yatırımcıyı Yanılttı

KAZANCIN ANAHTARI

Yatırımcıların 2003 yılındaki yüzde 25’lik tarihi rekor getiri seviyesini yakalayabilmesi için doların zayıf seyretmesi ve yerel para birimlerindeki dalgalanmanın sınırlı kalması gerekiyor.

BofA stratejisti Alex Cohen ve diğer analistler, carry trade’in başarısı için JPMorgan volatilite göstergesini yakından takip ediyor.

Cohen, volatilitenin düşük kalması durumunda carry performansının süreceğini belirtirken, olası jeopolitik gerginliklerin bu strateji üzerindeki en büyük risk faktörü olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

