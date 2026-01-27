İnternetten altın alımında rekor!

Altın fiyatlarındaki önlenemez yükseliş, Türk yatırımcısının alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Kapalıçarşı turları yerini mobil uygulamalara bırakırken, internet üzerinden kartla yapılan altın harcamaları son üç yılda adeta patlama yaşayarak 35 milyar TL sınırını geçti.

27 Ocak 2026 itibarıyla online altın piyasası tarihin en hareketli günlerini yaşıyor. Gram altının 7 bin TL, ons altının ise 5 bin dolar barajını aştığı bu yeni ekonomik düzende, yatırımcı "güvenli limana" artık tek tıkla ulaşıyor.

ONLİNE ALTIN HARCAMALARINDAKİ DEVASA SIÇRAMA

Fiyatlardaki sert artış, dijital kanallardan yapılan harcama tutarlarını son 3 yılda yaklaşık 7 katına çıkardı.

YılToplam Online Altın HarcamasıYıllık Değer Kazancı (Ons)
20234 Milyar 788 Milyon TL+%13,11
202416 Milyar 20 Milyon TL+%27,21
202535 Milyar 412 Milyon TL+%64,72
2026 (Ocak)Yükseliş Sürüyor+%15 (Aylık)

SEPET BÜYÜKLÜĞÜ 5 BİN TL'DEN 25 BİN TL'YE FIRLADI

2022/11/17/altin.webp

İnternetten altın alan vatandaşın sadece harcama tutarı değil, her bir işlemdeki alım gücü ve sepet büyüklüğü de dramatik bir şekilde değişti.

İşlem Adetleri

2023 yılında aylık ortalama 79 bin olan işlem sayısı, 2025 sonunda 116 bin adede ulaştı.

Sepet Ortalaması

2023’te bir vatandaş internetten altın alırken ortalama 5 bin TL harcarken, bu rakam 2026 yılına girerken 25 bin TL seviyesine kadar çıktı.

Fiyat Etkisi

Gram altının ilk kez 7 bin TL sınırını geçmesi, sepet tutarlarındaki artışın ana motoru oldu.

DİKKAT: EKRANDAKİ PARILTIYA ALDANMAYIN!

2022/02/14/altin-ons.jpg

Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün verilerine göre, sektör temsilcileri, online altın ticaretindeki bu devasa hacmin beraberinde bazı riskleri de getirdiğini vurguluyor.

Güvenli bir dijital yatırım için şu noktalara dikkat edilmesi gerekiyor:

Sahte ve Düşük Ayar Riski

Fiyatların zirve yapmasıyla birlikte piyasada düşük ayarlı veya sahte ürün sirkülasyonu arttı. Mutlaka akredite edilmiş, resmi izinli üreticiler tercih edilmeli.

Kargo ve Sigorta

Online alımlarda zaman tasarrufu sağlansa da sigortalı kargo maliyetlerinin fiyata dahil olup olmadığı kontrol edilmeli.

Hukuki Muhatap

Satın alma işlemi yapılan platformun Türkiye'de yasal bir muhatabı ve fiziksel bir merkezi olduğundan emin olunmalı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

