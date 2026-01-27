Gram altın ne kadar oldu? Yeni dalga kapıda

Gram altın dün gördüğü 7 bin 128 TL’lik zirvenin ardından bugün 7 bin 70 TL bandına çekilerek güne başladı. Ancak piyasadaki jeopolitik fırtına dünkü "kar realizasyonu"nun yerini hızla yeni bir yükseliş dalgasına bırakabileceğini gösteriyor. İşte detaylar...

Altın fiyatları, 27 Ocak 2026 Salı sabahı itibarıyla yatırımcıların en çok sorguladığı başlık olmaya devam ediyor.

Dün ilk kez 5.111 dolar seviyesini gören ons altın, küresel piyasalarda "belirsizlik primi"nin kalıcı hale geldiğini tescilledi.

GÖZLER FED KARARINDA

İç piyasada ise gram altın, dünkü rekorun ardından sabah saatlerinde sınırlı bir geri çekilme yaşasa da yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Yaşanan küresel gerilimler nedeniyle kar satışının ardından yeni bir yükseliş dalgası gelebilir. Piyasalar gelişmelere odaklanmış durumda. Yine yarın Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak. Donald Trump'ın, Fed'e yönelik baskıları, mevcut gerilim, piyasaları bu karara kilitlemişken altında yükseliş kapıda olabilir.

27 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Peki 27 Ocak Salı gününe ait altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları...

Gram altın % 0,26

ALIŞ(TL) 7.063,52

SATIŞ(TL) 7.064,47

Çeyrek Altın % 0,24

ALIŞ(TL) 11.811,00

SATIŞ(TL) 11.931,00

Altın (ONS) % 0,31

ALIŞ($) 5.069,88

SATIŞ($) 5.070,50

BU YÜKSELİŞİ NE TETİKLİYOR?

Analizler, altının bu denli yüksek bir tabana yerleşmesini dört ana etkene bağlıyor:

Trump'ın Vergi Silahı

Trump'ın Kanada'ya yönelik %100 gümrük vergisi tehdidi, küresel tedarik zincirlerinde paniğe yol açtı.

NATO ve Grönland Krizi

ABD ile NATO arasındaki jeopolitik gerilim, parayı "devlet-dışı" varlıklara (altın/gümüş) kaçırıyor.

Merkez Bankası Alımları

Dünya genelindeki merkez bankaları, dolardan uzaklaşarak rezervlerine yüzlerce ton külçe altın eklemeye devam ediyor.

Endüstriyel Talep (Gümüş)

Gümüşün onsunun 115 dolar seviyelerine fırlaması, yapay zeka ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki hammadde kıtlığını açıkça gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

