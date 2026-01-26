Singapur'un dev bankasından altın açıklaması

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı (26 Ocak 2026 verileriyle) 5.000 dolar barajını aşarken, Singapur'lu bankacılık devi Overseas-Chinese Banking Corporation (OCBC Bank) tarafından yayımlanan analiz notu piyasalardaki "belirsizlik primini" teknik bir çerçeveye oturttu.

Stratejist Christopher Wong, bu yükselişin tek bir olaydan ziyade, süregelen ve sistemik bir güvensizlik ortamından beslendiğini vurguladı.

OCBC ANALİZİNE GÖRE ALTINI TETİKLEYEN 3 KRİTİK SEBEP

Wong, hazırladığı notta yatırımcıları altına yönelten yapısal gerekçeleri şöyle sıraladı:

Kamu Borçlarındaki Patlama: Devletlerin kontrolsüzce artan borç yükleri, geleneksel yatırım araçlarına (tahviller gibi) olan güveni sarsıyor. Yatırımcılar, borçla üretilemeyen tek varlık olan altına sığınıyor.

Dolara Olan Güvenin Sorgulanması: ABD Doları'na yönelik küresel güvenin azalması, geleneksel makroekonomik verilerin (işsizlik, büyüme vb.) ötesinde bir "belirsizlik primi" yarattı.

Jeopolitik ve Öngörülemez Politikalar: Küresel siyasi gerilimler, yatırımcıların merkezi bir otoriteye (devletlere veya merkez bankalarına) bağlı olmayan varlıklara olan talebini artırıyor.

"BELİRSİZLİK ARTIK KALICI BİR MALİYET"

Christopher Wong’a göre altının bugünkü fiyatlaması, sadece tahvil faizleri veya dolar endeksi gibi döngüsel faktörlerle açıklanamaz. Stratejist, altın fiyatlarının içine yerleşmiş kalıcı bir "jeopolitik ve belirsizlik primi" bulunduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Altın, portföylerde yapısal bir yeniden değerleme sürecine girdi. Yatırımcılar, riskten korunmak için merkezi bir otoriteye bağlı olmayan varlıklara çeşitlendirme yapmaya devam edecektir."

Bu analiz, altının neden her geri çekilmede daha güçlü bir destek bularak 5.000 dolar üzerine yerleştiğini de teknik olarak açıklıyor.