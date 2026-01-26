Singapur'un dev bankasından altın açıklaması

Singapur'un dev bankasından altın açıklaması
Yayınlanma:
Singapur merkezli bankacılık devi OCBC’den altındaki rekorların sadece bir "fiyat artışı" değil, küresel finansal sistemin temellerindeki sarsıntının bir sonucu olduğunu açıkladı. Bankanın stratejisti, altın için sıradışı bir yol haritasına işaret etti

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı (26 Ocak 2026 verileriyle) 5.000 dolar barajını aşarken, Singapur'lu bankacılık devi Overseas-Chinese Banking Corporation (OCBC Bank) tarafından yayımlanan analiz notu piyasalardaki "belirsizlik primini" teknik bir çerçeveye oturttu.

İslam Memiş yılın asıl yıldızını açıkladı: Altın, gümüş kaçtı diye üzülmeyinİslam Memiş yılın asıl yıldızını açıkladı: Altın, gümüş kaçtı diye üzülmeyin

Stratejist Christopher Wong, bu yükselişin tek bir olaydan ziyade, süregelen ve sistemik bir güvensizlik ortamından beslendiğini vurguladı.

OCBC ANALİZİNE GÖRE ALTINI TETİKLEYEN 3 KRİTİK SEBEP

2025/02/05/altin-yine-gunu-rekorla-acti-durdurabilene-ask-olsun-2.jpg

Wong, hazırladığı notta yatırımcıları altına yönelten yapısal gerekçeleri şöyle sıraladı:

Kamu Borçlarındaki Patlama: Devletlerin kontrolsüzce artan borç yükleri, geleneksel yatırım araçlarına (tahviller gibi) olan güveni sarsıyor. Yatırımcılar, borçla üretilemeyen tek varlık olan altına sığınıyor.

Dolara Olan Güvenin Sorgulanması: ABD Doları'na yönelik küresel güvenin azalması, geleneksel makroekonomik verilerin (işsizlik, büyüme vb.) ötesinde bir "belirsizlik primi" yarattı.

Jeopolitik ve Öngörülemez Politikalar: Küresel siyasi gerilimler, yatırımcıların merkezi bir otoriteye (devletlere veya merkez bankalarına) bağlı olmayan varlıklara olan talebini artırıyor.

"BELİRSİZLİK ARTIK KALICI BİR MALİYET"

2025/02/04/altin-dusmekle-pul-olmadi-bitcoin-trumpin-iki-dudaginin-arasinda-kaldi.jpg

Christopher Wong’a göre altının bugünkü fiyatlaması, sadece tahvil faizleri veya dolar endeksi gibi döngüsel faktörlerle açıklanamaz. Stratejist, altın fiyatlarının içine yerleşmiş kalıcı bir "jeopolitik ve belirsizlik primi" bulunduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

10 günde ikiye katladı! Altın ve gümüş alanlara parmak ısırttı10 günde ikiye katladı! Altın ve gümüş alanlara parmak ısırttı

"Altın, portföylerde yapısal bir yeniden değerleme sürecine girdi. Yatırımcılar, riskten korunmak için merkezi bir otoriteye bağlı olmayan varlıklara çeşitlendirme yapmaya devam edecektir."

Bu analiz, altının neden her geri çekilmede daha güçlü bir destek bularak 5.000 dolar üzerine yerleştiğini de teknik olarak açıklıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Ekonomi
Özgür Erdursun 6 bin liralık emekli aylığı farkını böyle anlattı
Özgür Erdursun 6 bin liralık emekli aylığı farkını böyle anlattı
Altın neden bu kadar yükseliyor?
Altın neden bu kadar yükseliyor?