İslam Memiş yılın asıl yıldızını açıkladı: Altın, gümüş kaçtı diye üzülmeyin

Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler, altın ve değerli metallere olan ilgiyi yeniden artırırken, Finans Analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Katıldığı canlı yayında konuşan Memiş, altın ve gümüşteki yükselişi değerlendirirken, 2026 yılı için parlamaya hazırlanan yeni madeni işaret etti.

ALTIN, GÜMÜŞ KAÇTI DİYE ÜZÜLMEYİN

Altın fiyatlarının tarihi seviyelere ulaştığını belirten Memiş, ons altının ocak ayı bitmeden 5 bin 75 doları gördüğünü hatırlatarak, 5 bin dolar üzerinde kalıcı kapanışlar yapılması halinde 5 bin 500 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi. Bu hareketin yaklaşık 50 yılda bir görülen bir döngüye işaret ettiğini ifade eden Memiş, ilerleyen süreçte “altın yükselecek mi düşecek mi” sorusundan ziyade “altına erişilebilir mi” tartışmasının öne çıkabileceğini dile getirdi.

Gümüşteki yükselişin de sürdüğünü belirten Memiş, altın-gümüş rasyosunun 47 seviyelerine kadar gerilediğini, ons gümüşte 108 dolar seviyesinin takip edildiğini kaydetti. Gümüşte rallinin henüz sona ermediğini ifade etti.

Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı

Altın ve gümüşte yaşanan yükselişin ardından yatırımcıların yeni alternatiflere yönelmesi gerektiğini savunan Memiş, "Kaçtı diye üzlümeyin" dedi.

İSLAM MEMİŞ YILIN ASIL YILDIZINI AÇIKLADI

“Bu yılın asıl yıldızı bakır olabilir” diyen Memiş, yapay zekâ yatırımları ve küresel altyapı dönüşümünün bakıra olan talebi ciddi şekilde artırabileceğini söyledi. Elektrik tesisatları ve enerji altyapılarının yeniden inşa edileceğini belirten Memiş, bunun yüksek miktarda bakır kullanımını beraberinde getireceğini ifade etti.

Yatırımcılara uyarılarda da bulunan Memiş, bilinmeyen piyasalara girilmemesi ve tüm birikimlerin tek bir enstrümana yatırılmaması gerektiğini vurguladı. Döviz ve borsa tarafında fiyatların görece ucuz olduğunu, Bitcoin’de ise geri çekilme yaşandığını belirtti.

Petrol fiyatlarına da değinen Memiş, petrolün 67-68 dolar seviyelerine yükselebileceğini ve bu durumun akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabileceğini ifade etti.

Altın alacakları uyardı: İslam Memiş al-satçılar için kritik eşiği açıkladı

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ilişkin değerlendirmesinde ise uzun vadede fon dağılımının yüzde 50 altın, yüzde 50 gümüş olacak şekilde dengelenmesi halinde sistemin avantajlı olabileceğini söyledi.