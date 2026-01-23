Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram altın, gümüş ve Borsa İstanbul’daki rekor yükselişleri değerlendirerek yatırımcılar için kritik bir yol haritası çizdi

ALTINDA 5 HANELİ RAKAMLAR KAPIDA

Memiş, altının yıl içindeki agresif yükselişinin süreceğini belirterek şu öngörülerde bulundu.

Haziran ayına kadar 8 bin lira seviyesi beklenirken, küresel bir kriz veya agresif bir gelişme yaşanırsa 10 bin liranın gündeme geleceği ifade edildi.

Memiş, "Daha yılın üçüncü haftasında 7 bin lirayı görmüşsek, bu yıl kaç tane binli rakam göreceğimizi hep birlikte izleyerek öğreneceğiz" dedi.

Altındaki yükselişi bir "balon" olarak nitelendiren uzman, büyük oyuncuların sistemi kurduğunu ve küçük yatırımcının sert geri çekilmelere karşı temkinli olması gerektiğini vurguladı.

"Şu anda fiziki gram altın 7 bin lira civarında. Muhtemelen 8 bin rakamları yılın ilk yarısında, hatta Şubat mı Mart mı derken daha erken gelebilir. Ons altın tarafında teknik dirençler kırıldı. 8 binin üzerinde kalıcı kapanışlar görürsek, 10 bin lira sürpriz olmaz" diye konuştu.

SERT DÜŞÜŞLERİ HATIRLATTI

Memiş küçük yatırımcıya önemli bir uyarıda bulundu:

"Altındaki bu yükseliş bir balon ve bu balon bir yerde patlatılabilir. Küçük yatırımcıların temkinli olması gerekiyor. Geçen yıl da benzer bir senaryoda ons altında birkaç gün içinde sert düşüşler, gram altında bin liraya yakın geri çekilmeler yaşanmıştı."

ONS ALTIN UÇUŞA GEÇTİ

Gün içinde ons altını 100–150 dolar oynatarak tek tuşla milyon dolar kazananların olduğunu vurgulayan uzman isim, "Küçük yatırımcı için al-sat piyasası şu an geçerli değil. Burada yapılması gereken fiyata değil, miktara odaklanmak. Uzun vadeli yatırımcı her ay düzenli şekilde almaya devam etmeli. Çünkü “6 binden almazsam 7’den alırım, 7’den almazsam 8’den alırım” döngüsü devam ediyor. Geçen yıl 3, 4, 5, 6 binli seviyelerin hepsi görüldü" dedi.

GÜMÜŞTE ‘CAN YAKABİLİR’ İKAZI VE BORSA REKORU

Altına kıyasla gümüşün şu an daha riskli olduğunu belirten Memiş, emtia piyasalarına dair uyarılarda bulundu.

Ons ve gram gümüşün kritik dirençlerde olduğunu belirten Memiş, gümüşün bu yıl yatırımcının "canını yakabileceğini" söyledi.

13 bin puanın aşılmasının ardından Borsa İstanbul'da hedefin 14 bin puan olduğunu belirterek risk iştahının sürdüğüne dikkat çekti.

*Yatırım tavsiyesi değildir